Kotimaa

Kommentti: Viro, onnistuit sittenkin!

Ensimmäiset oluet menivät masennukseen. Vuonna 1988 Tallinna oli totisesti ankea paikka. Miliisi valvoi, ilmapiiri oli ahdistunut ja harmaa.













Tämä on tässä, Viro itsenäistyy. Neuvostoliitto ei voi pysyä kasassa miliisikenraalien kaltaisten ukkojen johdolla.





Katso alla olevalta videola Lennart Meren kommentit, kun viimeiset Venäjän joukot vetäytyivät Virosta vuonna 1994.