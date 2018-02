Hovioikeus kumosi siviilipalveluksesta kieltäytyneen miehen vankeustuomion – tähän saakka vapautuksen ovat saaneet vain Jehovan todistajat

Kotimaa

Helsingin hovioikeuden perjantaina julkaistu tuomio on merkittävä.Tähän saakka vain Jehovan todistajat on vapautettu kokonaan asevelvollisuudesta tai sitä korvaavasta palveluksesta, kuten siviilipalveluksesta. Jehovan todistajat ovat perustelleet vapautustaan omantunnon kysymyksenä. Heidän vapautuslakinsa säädettiin vuonna 1987.Nyt Helsingin hovioikeuteen edenneessä tapauksessa vuonna 1995 syntynyt mies oli tuomittu käräjäoikeudessa 173 päivän ehdottomaan vankeuteen, koska hän kieltäytyi suorittamasta siviilipalvelusta. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi miehen syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.Nuorukainen oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta ”vakavien omantunnon syiden vuoksi”. Hovioikeuden mielestä hänen tuomitsemansa rangaistukseen oli syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden.– Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, joka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta, hovioikeus kirjoittaa.– Kaikkia eri tekijöitä arvioituaan enemmistö päätyi katsomaan, että yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellytti vakaumusten yhdenvertaista kohtelua eikä erilaista kohtelua voitu pitää hyväksyttävänä edes sen vuoksi, että (Jehovan todistajien) vapautuslaki oli säädetty poikkeuslakina, hovioikeus totesi.Hovioikeuden päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen. Se hylkäsi syytteen äänin 4-3. Asia käsiteltiin vahvennetussa kokoonpanossa.