Lämpökameran kuvat paukkupakkasella paljastavat: Näin lämpö karkaa kehostasi

1. Ennakoi









2. Valitse aluskerrasto oikein

3. Älä valitse kylmää ja hiertävää









4. Keskikerros pitää lämpimänä

5. Estä tuulen tuiverrus





6. Sovita ennen ostoa

7. Varaudu taukoihin





8. Pysy liikkeessä.

9. Huolehdi raajoistasi





Lämpimänä pysyminen ei ole avaruustiedettä. Kovistakin pakkasista voi nauttia, kun on osannut pukeutua oikein.Ennakointi on oleellinen osa lämpimänä pysymistä. Katso säätiedote ja kurkista lämpömittariin. Myös ravinnolla, nesteellä ja levolla on merkitystä. Väsyneenä ja nälkäisenä vilu tulee nopeammin ja sitä on vaikeampi karistaa.Vaatetuksella ihminen säätelee lämmön siirtymistä kehosta ympäristöön. Oikeanlainen vaatetus estää kudosten jäähtymistä ja se vähentää toiminta- ja terveyshaittoja.Pukeutumisessa kaikki lähtee aluskerroksesta. Sen tärkein tehtävä on siirtää kosteutta iholta kohti ylempiä kerroksia. Valitse aluskerros tekemisen mukaan. Tunnin hikilenkille aluskerrokseksi sopii hyvin tekninen urheilukerrasto ja –sukat. Jos vietät ulkona pidempiä aikoja, valitse merinovilla. Tekninen materiaali ei sido lämpöä, mutta siirtää tehokkaasti kosteutta. Merinovillasäikeet siirtävät hyvin kosteutta, mutta sitovat kosteinakin lämpöä.Vältäpuuvillaisia aluskerrastoja ja sukkia. Ne imevät kaiken kosteuden sisäänsä, eivätkä siirrä sitä eteenpäin. Märät vaatteet myös hiertävät kuivia enemmän.Keskikerrastontehtävä on lämmittää. Siihen sopivat villa tai fleece. Keskikerroksen on tärkeä hengittää, jotta kosteus siirtyy pois, mutta toisaalta sen pitää estää myös lämmön tarpeeton karkaaminen. Keskikerrokseen kannattaa valita vaate, jossa on vetoketju, jolloin liiallista lämpöä voi säädellä helpommin.Kuorikerroksen tärkein tehtävä on suojata tuulelta ja ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Valitse kuorikerroksen paksuus tekemisen mukaan. Hikiliikunnassa kerros saa olla ohut ja hengittävä, kovalla pakkasella paksu ja suojaava.Oikean kokoiset vaatteet ovat tärkeät. Vaikka materiaalit olisivat täydelliset, eivät ne lämmitä, mikäli vaatekerrokset ovat liian tiukat. Silloin myös liikkuminen käy epämukavaksi.Taukotakkion hyvä olla mukana silloin, kun osa ulkona olemisesta on aktiivisempaa ja osa rauhallisempaa. Retkeillessä pue evästauon ajaksi ylimääräinen kerros. Kylmältä pitää suojautua mahdollisimman nopeasti, siis jo ennen kuin kylmyys iskee.Jos kylmyys yrittää hiipiä puseroon. Lämmitä suuria lihasryhmiä tekemällä kyykkyjä tai haarahyppyjä.Oikeanlaiset asusteet pitävät lämpimänä. Valitse vuorelliset ja kosteutta kestävät kengät, villasekoitesukat, paksut rukkaset ja pipo. Raajat ja ääripisteet kylmettyvät ensimmäisenä. Myös paleltumavammat iskevät herkimmin sormiin, varpaisiin ja kasvoihin.Lähteet: Vääpeli Saku Aikio, Sodankylän jääkäriprikaati, Kylmäinfo, Partioaitta, Fjällräven