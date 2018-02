Kotimaa

Hyvin kylmä koillinen ilmavirtaus jatkuu

Suomessa jatkuu hyvin kylmä koillinen ilmavirtaus.Sää muuttuu päivän kuluessa myös etelässä poutaiseksi ja selkeämmäksi.Iltapäivällä lunta satelee vielä lähinnä Uudenmaan lounaiskolkassa, sateet väistyvät etelään. Muuten Suomessa on vaihtelevapilvisen aurinkoista, laajoilla alueilla jopa selkeää. Koillistuuli heikkenee entisestään pohjoista kohti mentäessä. Lapissa pilvisintä on Käsivarressa.Pakkanen on iltapäivällä auringon heikentämä. Yöksi pakkanen jälleen kiristyy, ja paikalliset erot pakkasessa voivat olla suuria.Yöllä etenkin idässä maan keskivaiheilla liikkuu pilvilauttoja, jotka voivat paikallisesti hillitä pakkasen kiristymistä.Lauantaina pilvisyys lisääntyy lähinnä Etelä- ja Keski-Suomen itärajalla. Muuten on laajalti selkeää tai melkein selkeää. Pohjoiskoillinen tuuli on rannikolla jopa kohtalaista, muuten heikkoa. Tuhti pakkassää jatkuu.Sunnuntaina pohjoiskoillinen ilmavirtaus vähän voimistuu, myös pilvisyys lisääntyy jo monin paikoin vähän. Päivälämpötila on jo totuttua luokkaa.Lauantaina Italian ja etenkin Kreikan tienoilla sataa paikoin runsaasti, Pohjois-Italiassa etenkin Piemontessa tulee lunta. Venäjältä jo Puolan tienoille ulottuu erittäin kylmä sää.