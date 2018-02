Kotimaa

Lasten vallankumous

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saisiko esimerkiksi Yleisradiolta luettavakseen sen katsojatutkimuksen, jonka mukaan televisiota seuraavat lähinnä lapsen tasolle jääneet aikuiset?

Turvallisuushakuiset

Miltä lapsesta tuntuu, kun se herää äitinsä huokaisuun siitä, että aikuisten värityskirja on viimein valmis ja olo on rentoutunut, koska takakannessa luki, että värityskirja rentouttaa aikuista?Ja mitä tapahtuu isänmurhan käsitteelle, kun isästä on tullutkin lapsi?viikolla Radio Nova mainosti sketsihahmokisaansa kuvalla, jossa esiintyi juontaja Aki Linnanahde ”Latino-Akina” ja juontaja Minna Kuukka… tämä on vaikeaa… hahmona nimeltä ”Kuukka Muumuka”.Koska kaupalliset radiot ovat radioäänille vain tapa päästä tv-kasvoiksi, Linnanahde oli sotannut kuvaa varten kasvonsa mustaksi saadakseen huomiota henkilönä, joka on sotannut kasvonsa mustaksi, vaikka ei pitäisi, koska lapsikin tietää, että kulttuurinen omiminen on kaikin tavoin sysimusta alue.Moneen kertaan testattu tuohtumus on vaivattomin tapa imitoida aivoja, joten ”Latino-Akin” kuvasta tuohduttiin. Joukkotuohtumuksen informatiivinen huippukohta oli tälläkin kertaa erään tuohtuneen keskustelijan tiedotus: ”Nyt on 2018”.Kuva poistettiin Instagramista, koska seuraava vuosi on 2019.aikuiset lukitsivat tuohtumuksensa Linnanahteen blackface-hahmoon, vaikka Radio Novan kampanja herätti suuremmankin huolen: Minna Kuukan hahmon nimi oli Kuukka MuuMuka.Kuukka Muumuka.Missä vaiheessa lapsista tuli kohdeyleisö aikuisille suunnatulle sisällölle?Kuukka Muumuka.Saisiko esimerkiksi Yleisradiolta luettavakseen sen katsojatutkimuksen, jonka mukaan televisiota seuraavat lähinnä lapsen tasolle jääneet aikuiset? Vai onko joku muu syy siihen, miksi TV1:n Puoli seitsemän -ohjelma muistuttaa päiväkotia, jossa toimittajat ovat lastenhoitajia ja vieras se ujo lapsi, jolle hoitajat aplodeeraavat, kun se saa lauseen ulos suustaan?Kuukka Muumuka.Putouksen piti alun perin olla parodia nykyajasta, mutta siitä tuli lastenohjelma, jota aikuiset katsovat. Maria Veitola yökylässä-ohjelman perustuu lasten yökyläilyyn. Posse on ohjelma aikuisista, jotka pääsivät leikkimään lapsia tv-studioon. Tv-uutisissa on enemmän pörröisiä, vaappuvia eläimiä kuin eläintarhoissa. Duudsonit tekevät asioita, mitä lapsi haluaisi, mutta ei saa.Kuukka Muumuka.Tavataan sanoa, että tulisi elää niin, että jättää lapsilleen paremman maailman. Ei sillä kai tarkoitettu sitä, että ei me aikuiset jaksettu odottaa, tässä sulle lapsi jo se parempi maailma, älä koskaan kasva aikuiseksi, koska silloin sua voi kaikki alkaa harmittaa, miten suhun suhtaudutaan?Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.