Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Paljastan kynteni

Siltä nykyään tuntuu. Olen koukuttunut kynsien kestolakkaukseen. Kysyin mielijohteesta ohi kulkiessani kynsibaarista vapaata aikaa. Heillä sattui olemaan. Siitä käynnistä he saivat uuden asiakkaan. Ja minä punaiset kynnet.Manikyristi kertoi, miten nuoret äidit tulevat heille saadakseen omaa aikaa ja hemmotellakseen itseään. Tämä taitaa päteä myös minuun, vanhaan äitiin. Kynsihuolto kestää tunnin. Silloin vain istun ja annan toisen huolehtia itsestäni.Vanhan lakan irrottamisen jälkeen kynteni viilataan, kynsinauhat öljytään ja huolletaan, aluslakan jälkeen värikerroksia sivellään kolme ja lopuksi viimeistelykerros värittömällä. Kynsistä tulee todella vahvan oloiset, tekee mieli naputella niillä pöytää. Kuuluu niin kiva ääni.Oma äitini ei harrastanut meikkaamista eikä kynsilakkaa. Eikä hellinyt itseään. Jos äiti olisi riehaantunut ehostamiseen, olisin huolestunut. Muistan hänen ihovoiteensa tuoksun. Hän siveli sitä kasvoihin ja kaulaan aina saunan jälkeen. Äiti suosi luonnollisuutta. Ehkä häneen vaikutti körttisuvun kauneusihanne.En tuhlaile kosmetiikkaan. Aloin meikata päivittäin vasta viisikymppisenä. Ripsiväriä, eyelineriä ja huulipunaa kuluu. Ja nyt myös rahaa kynsiin. Olen vierastanut koreilua, se on tuntunut suorastaan epämukavalta. Kypsyttyään sallii itselleen ekstraa, ylellisen yksityiskohdan.Tunnen itseni huolitelluksi. Kynsien punainen saa minusta enemmän irti. Liekehdin. Kuin käteni pystyisivät enempään, tekisivät asioita vikkelämmin vain värin tähden. Tämä on harha, mutta pidän tästä lumeesta. Tässä iässähän alkaa helposti aistia vain tekemisen hidastumista.Mies hymyilee tyytyväisenä. Hän luulee, että teen tämän hänen takiaan. En tee, mutta annan hänen luulla. Hassuttelen kutsuvalla sormieleellä. Hän on toivonut kolmenkymmenen vuoden ajan, että lakkaisin kynsiäni. Ei ääneen, mutta ajatuksissaan. Juhliin olen jotain hohdetta yrittänyt kynsiin levittää. Vasemman käden kynnet onnistuen, oikean sutuksi tyrien ja asetoonilta tuoksuvana rientoon lähtien.Kynnet huomataan. Kukaan ei kiinnitä katsettaan minussa vasta kohennettuihin hiuksiin, mutta kynsiin kyllä. Taitaa olla vaistomainen vilkaisu. Raapaiseeko tuo? Manikyristin mielestä myös kengät huomataan. Tästä aiheesta vaikenen. Siitä en halua puhua mitään. Kenkävalintani on ikuinen kompleksi, miehen mielestä ronttoset. Palataan mieluummin kynsiin.Kauneuden takia kärsitään. Siinä on perää. Kynteni ovat alkaneet lohkeilla. Ne kuivuvat. Kun vanha lakka liuotetaan pois, se haurastuttaa ja kuivaa kynsiä. Pitäisi pitää kuukauden lakaton lepokausi, öljytä niitä. Sen jälkeen voisin taas jatkaa värikästä elämääni. Jospa siirrän paussin mökkikesään ja annan sormien hehkua vielä kevään, ennen kuin upotan ne multaan. Sieltä niitä ei kukaan näe.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.