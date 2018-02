Kymmenien lasten hyväksikäytöstä epäilty tuomittu samanlaisista teoista jo kolmesti aiemmin – jatkoi toimiaan liki heti päästyään vankilasta

Kotimaa

Kymmenien lasten hyväksikäytöstä epäilty tuomittu samanlaisista teoista jo kolmesti aiemmin – jatkoi toimiaan

Jutun alussa olevalla videolla tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teija Koskenmäki-Karaharju https://www.is.fi/haku/?query=teija+koskenmaki-karaharju kertoo tapauksesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutustui aiemmin lapsiin netissä

Mies on vaihtanut nimeään ainakin kaksi kertaa - sama tekotapa toistuu eri kerroillaKymmenien poikien hyväksikäytöstä epäilty 49-vuotias mies on tuomittu jo aiemmin kymmenistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Mies on tuomittu ainakin kolme kertaa.Kahdella viimeisellä kerralla hän näyttää jatkaneen toimintaansa pian vankilasta vapauduttuaan. Ensimmäinen tuomio on tullut jo vuonna 1996. Seuraavat vuosina 2009 ja 2012. Mies on valittanut hovioikeuteen ensimmäisestä ja viimeisestä käräjätuomiosta, mutta tuomioita ei ole muutettu.Mies on vaihtanut nimeään ainakin kaksi kertaa.Helsingin poliisi kertoi keskiviikkona epäilevänsä hänen syyllistyneen taas kymmenien alle 16-vuotiaiden poikien hyväksikäyttöön. Mies otettiin kiinni ja vangittiin helmikuun alussa Helsingissä.Miehen epäillään välittäneen lapsille pääasiassa nuuskaa ja pyytäneen maksuksi rahaa tai seksuaalissävytteisiä tekoja, kuten kuvia ja koskettelua.Aiemmista tuomioista selviää, että mies on noudattanut samaa kaavaa aiemminkin. Hän on muun muassa tarjonnut lapsille rahaa, alkoholia, tupakkaa ja pikaruokaa vastineeksi muun muassa suuseksistä ja muista seksuaalisista teoista.Poliisin mukaan epäilty lähestyi lapsia enimmäkseen Helsingin keskustassa. Mies on mennyt juttelemaan lapsille kasvokkain ja vaihtanut puhelinnumeroja heidän kanssaan.Aiemmin mies oli tutustunut lapsiin muun muassa netin yhteisöpalvelussa Irc-galleriassa, uimastadionilla ja muilla julkisilla paikoilla.Mies tuomittiin lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ensimmäisen kerran vuonna 1996 seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän valitti tuomiostaan hoviin, mutta hovi piti tuomion ennallaan.Vuonna 2009 hän sai neljä vuotta vankeutta useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta, kuvien levittämisestä sekä seksuaalipalvelujen ostamisesta ja sen yrityksestä nuorelta. Teot tapahtuivat vuosina 2005–2008.Hän kävi keskusteluja uhriensa kanssa netissä ja tapasi osan lapsista. Hän sai osan uhreistaan riisuuntumaan ja esiintymään verkkokameralle uskottelemalla olevansa itse nuori tyttö. Hän pyysi heitä muun muassa masturboimaan ja lähettämään kuvia ja videoita netissä. Suurin osa 34 uhrista oli tekoaikaan 12–15-vuotiaita.Tuomiossa on erikoista se, että sen perusteluissa todetaan, että miestä ei ole rekisteröity aikaisemmin rikoksista.Mies pääsi ehdonalaiseen joulukuussa 2010 noin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun hänet oli tuomittu. Myöhemmin saamansa tuomion mukaan hän syyllistyi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön seuraavan kerran vain kuukauden päästä päästyään ehdonalaiseen ja jatkoi lasten hyväksikäyttämistä vuosina 2011 ja 2012.Hänet tuomittiin vuonna 2012 raiskauksista ja muista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista viiden ja puolen vuoden vankeuteen. Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka piti tuomion ennallaan.Artikkelia päivitetty kello 14.16, lisätty tieto miehen aiemmasta tuomiosta.