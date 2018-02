Kotimaa

Hovioikeus päätti: Kolmoismurhaaja pääsee vapauteen

Mies syyllistyi naiskumppaninsa kanssa kolmeen murhaan Liperissä ja Heinävedellä vuoden 2002 kesäkuussa.Ensimmäiseksi uhriksi joutui yli 50-vuotias liperiläinen mies, joka kuristettiin kuoliaaksi hänen omaan asuntoonsa Liperin Korpivaarassa.Paria päivää myöhemmin pariskunta tunkeutui väkivalloin Liperin Ahonkylässä sijaitsevaan asuntoon, jossa asui aviopari. Pienessä mökissä asuneesta avioparista mies pääsi karkuun.Avioparin nainen otettiin kiinni ja häntä puukotettiin asunnossa ja sitten hänet kuljetettiin verta valuvana 40 kilometrin päähän Heinävedelle. Siellä nainen pakotettiin kävelemään metsään, jossa häntä lyötiin nelisenkymmentä kertaa kahdella eri teräaseella.Murhaajat ottivat myös asunnosta paenneen aviomiehen kiinni. Häntä puukotettiin 28 kertaa metsäautotiellä. Miehen ruumis kätkettiin metsään Vehmersalmen Litmaniemessä.Murhiin syyllistyneen miehen mukaan motiivina verotekoon olivat vähäiset riidat viinapullosta sekä bensavarkaussyytökset. Mies väitti myös, että hänen naiskumppaninsa yllytti häntä julmiin veritekoihin.mukaan kumpikin syyllistyi kolmeen murhaan, ja he saivat elinkautiset tuomiot. Mies oli tapahtumien aikaan alle 21-vuotias.Helsingin hovioikeus päätti kuitenkin tänään torstaina, että mies pääsee ensi vuoden helmikuussa ehdonalaiseen vapauteen. Vapautta puolsi miehen pitkä vankeusaika.– Hakija on ollut vapautensa menettäneenä lähes 15 vuotta 6 kuukautta. Hovioikeus katsoi, että vankilassa oloajan pituus puolsi hänen vapauttamistaan, kun otettiin huomioon, että hän on joutunut vankilaan melko nuorena.– Vapauttamista puolsivat myös hänen rangaistusajan suunnitelmansa onnistuminen. Lisäksi hakija on osallistunut aktiivisesti vankilan työtoimintaan ja aloittanut muun muassa levyseppähitsaajan opinnot vuonna 2017, hovioikeus perusteli.Vapautta vastaan oli puolestaan hänen raaka tekonsa. Hovioikeuden kokonaisharkinnan mukaan vapauttamiselle ei ollut kuitenkaan esteitä.– Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoi, että vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen ja määräsi vapauttamispäiväksi 1.2.2019, jolloin vankilassa oloaikaa tulee kertyneeksi noin 16 vuotta 6 kuukautta, hovioikeus kirjoittaa.Mies on nykyään 36-vuotias.