Kotimaa

Karu totuus: tämän takia Syyrian sodassa isketään nyt sairaaloihin ja teurastetaan siviilejä

Se on strategiaa. Se on propagandaa.







Isis käyttää ihmiskilpiä

Kaikki osapuolet käyttävät sairaalaiskuja toisiaan vastaan. Bashar al-Assad näyttää voimaa ja kapinalliset puolestaan sanovat, että katsokaa kuinka paljon Venäjä tappaa siviilejä.

Siviilit ovat koekaniineja