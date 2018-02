Kotimaa

Etelään luvassa lumisateita – pakkaset jatkuvat viikonloppuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa paikoin lunta. Pilvisyys vaihtelee, monin paikoin on selkeää. Tuuli on heikkoa koko maassa.Pakkasta on Etelä- ja Länsi-Suomessa 5 – 10 astetta, Itä- ja Pohjois-Suomessa 10 - 15 astetta, paikoin on kylmempää.Perjantaiyönä ja perjantaina aamulla Etelä-Suomessa sataa lunta. Päivällä suuressa osassa maata on selkeää, idässä pilvisyys on runsaampaa. Koillistuuli voimistuu hieman.Pakkasta on etelä- ja länsiosassa 5 – 10 astetta, idässä ja pohjoisessa 10 - 15 astetta.Lauantaina lähes koko maassa on aurinkoista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on paikoin pilvistä. Tuuli heikkenee ja kääntyy pohjoiseen.Pakkasta on päivällä etelä- ja keskiosassa noin 10 astetta, pohjoisessa 15 - 20 astetta. Yöllä pakkanen on kireää.