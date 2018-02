83-vuotias helsinkiläismies joutui rajun pilan kohteeksi: Aseistetut poliisit rynnivät sisään kotiin – ”Piti ottaa nitroja”

Kotimaa

Helsinkiläinen 83-vuotias mies koki elämänsä järkytyksen kotonaan Kontulassa keskiviikkoiltana. Ensin hänelle soitti mies, joka esitteli itsensä poliisina.– Karskilla äänellä puhuva mies sanoi, että pian tulee poliisi ja minun pitää päästä heidät sisään. Luulin soittajaa valepoliisiksi.Mies kertoo, ettei kulunut kuin muutama minuutti, kun ulko-ovelta kuului kova jyskytys. Mies meni katsomaan ovisilmästä. Rappukäytävässä oli poliiseja.Poliisit vaativat miestä päästämään heidät sisälle.– Poliisit tempasivat minua ranteesta kiinni ja vetivät rappuun. He komensivat, että kädet ylös. He tulivat aseiden kanssa sisään asuntoon.Poliiseja oli kolme. Miehen mukaan heillä oli suojakilvet, joissa luki poliisi. Poliisit menivät sisälle asuntoon.– Siellä he häärivät. Eivät he ketään löytäneet, koska siellä ei ketään ollut.Poliisit päästivät tarkastuksen jälkeen 83-vuotiaan miehen sisään kotiinsa. Mies meni keittiöön ihmettelemään tapahtumia.– Minusta tuntui niin pahalta, että otin nitron. Olen jo vanha äijä. Täytän kohta 84 vuotta. Sanoin, etten ole missään ollut, olen vain hissutellut himassa.Hän kuuli poliiseilta, että joku oli soittanut, uhannut tappaa itsensä ja ampua kaikki, jotka tulevat tielle. Ilmoitus tuli miehen asuntoon.Helsingin poliisi vahvistaa tapahtuman. Yleisjohtajan mukaan kyseessä oli kiusanteko ja ilkivalta. Sekava soittaja oli uhannut itseään ja muita.– Näistä kun ei koskaan tiedä, ne on tarkistettava. Tarkistuksen jälkeen todettiin, että taitaa olla häirikkösoittaja, yleisjohtaja sanoo Kontulasta.Yleisjohtajan mukaan pilasoittoja tulee silloin tällöin.Harkinnan mukaan poliisi voi tehdä perättömästä soitosta vaarailmoituksen. Rikoslain mukaan perättömästä ilmoituksesta voi seurata rangaistuksena sakkoja tai vankeutta enintään yhdeksi vuodeksi.