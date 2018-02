Kotimaa

Helsinkiläisliike myy Timo Soini -postikorttia 10 000 eurolla – kauppiaalla yksinkertainen perustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinta on yrittäjälle arvokysymys





Mannerheim- ja Kekkonen-postikortit myyvät parhaiten

Kortti tullut kauppaan isomman ostoerän yhteydessä