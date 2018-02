Kotimaa

Ministeri Lintilä tyytyy Patrian selvitykseen – lähettää viestin Suvi Lindénille

Lintilä: Vaikea kuvitella, että valtio antaisi vientilupaa Ugandaan

Valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintila (kesk) kertoo IS:lle saaneensa Patrian keskiviikkona julkaiseman selvityksen Uganda-kohusta alkuillan aikana. Ministeri sanoo, että selvitykseen pitää vielä perehtyä tarkemmin, mutta päällisin puolin hän näyttäisi tyytyvän siihen.– Varsinaisesti mitään muuta suunnitelmaa ei tällä hetkellä ole menossa.Lintilä sanoo, että hänen tärkein tehtävänsä vastuuministerinä on varmistua, ettei Patrian Uganda-kohun kaltainen virhe pääse toistumaan.Virheellä Lintilä viittaa siihen, että Patrian yksi myyntipäällikkö oli antanut helmikuun alussa suomalaisliikemiehelle kirjallisesti luvan esitellä Patrian esitteitä Ugandassa ja Mosambikissa. Tämä lupa saatettiin Patrian toimitusjohtajan Olli Isotalon https://www.is.fi/haku/?query=olli+isotalon mielestä tulkita toimeksiannoksi, mistä luvassa ei kuitenkaan ollut kyse.Keskiviikkoisessa Patrian tiedotustilaisuudessa heräsi kysymys, onko ministeri Lintilä ja sen myötä Patrian ylin johto ylireagoinut tapahtuneeseen virheeseen, kun yhteensä kolme henkilöä on lähtenyt yhtiöstä kohun jälkeen. Lintilän mukaan mistään ylireagoinnista ei ole kyse.– Yksittäinen henkilö on antanut toimivaltuuden, vaikkakin löysän sellaisen, markkinointiin. Yksittäinen henkilö ei voi koskaan antaa tällaista lupaa. Eli, prosessi kumppanin valinnan suhteen on epäonnistunut. Se ei ole mennyt niin kuin talon sisäisen ohjeistuksen mukaan pitäisi mennä.– Se oli erittäin iso virhe. Jatkossa tällaista ei saa tapahtua.Lintilä vielä painottaa, ettei virheeseen ole missään nimessä ylireagoitu. Hän muistuttaa, että Patria toimii erittäin herkällä toimialalla aseteollisuudessa.– Aina pitää muistaa se, että kaikki Patrian kaupat vaativat valtion vientiluvan. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että valtio antaisi vientilupaa Ugandan kaltaiseen maahan.– Ja totta kai aina, jos tällaista markkinointia on menossa, niin siellähän tähtäimessä on kaupan tekeminen. Asiaa ei ole käyty läpi talon prosessissa, jossa olisi arvioitu, onko tämä markkinointi realistista ja onko sille intressiä. Päätöksen on tehnyt yksittäinen henkilö toisin kuin olisi pitänyt ohjeistuksen mukaan tehdä.Patria kertoikin keskiviikkona, että jatkossa vastaavat markkinointipäätökset siunataan aina johtoryhmätasolla. Tähän asti markkinointipäätös on voitu tehdä markkinointiorganisaatiotasolla.

Millainen teidän roolinne oli Patriassa nähdyissä irtisanomisissa?





– Ilmoitin Patrian toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle alkuvaiheessa, että heidän tehtävänsä on palauttaa Patrian luottamus ja uskottavuus. Se, että mitkä ovat toimintatavat, joilla he sen toteuttavat, oli toimivan johdon ja hallituksen tehtävä määritellä.– Itse en ole enkä ole voinut omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä määritellä, mitä toimenpiteet ovat. Itse olen arvioinut, onko niillä tehdyillä toimenpiteillä saavutettu se, mitä edellytin. Minulla henkilökohtaisesti kärkenä ei ole henkilöstöön kohdistuvat ratkaisut vaan se, kuinka prosessi saadaan niin toimivaksi, että virheet voidaan ennalta ehkäistä.

Oletteko tyytyväinen toimiin, joita Patria on tehnyt?

– Tällä tiedolla ja materiaalilla, joka on hallussani, vaikuttaa hyvälle. Totta kai tulen käymään tarkasti läpi kokonaisuuden – ja varmasti myös Patrian johdon kanssa uudelleen läpi.

Olette myös puhuneet kohun alkuvaiheessa ex-ministeri Suvi Lindéninhttps://www.is.fi/haku/?query=suvi+lindenin kanssa, joka oli matkassa Ugandassa sittemmin kuolleen liikemiehen kanssa. Vastaako tiedossanne oleva tapahtumien kulku sitä, mitä Lindén teille kertoi?

– Se, mitä olen Lindénin kanssa keskustellut vastaa sitä, mitä hän on julkisuuteen sanonut. Minua kiinnostaa tässä se, mikä hänen yhteytensä Patriaan oli. Yhteyttä ei ollut. Hän kiisti sen, ja Patrialta on sanottu, että mitään roolia ei ollut.Ex-ministeri Lindén on pitänyt mediahiljaisuutta Ugandan tapahtumista. Hän on selittänyt tapausta aiemmin omalla Facebook-seinällään. Julkaisussaan Lindén kertoi, että hän oli Ugandassa vapaaehtoisena ja mennyt sinne tietoyhteiskunnan edistämistehtävissä.Lintilä sanoo, että mediassa lainatut Lindénin kommentit ovat linjassa sen kanssa, mitä ex-ministeri oli hänen kanssaan aiemmin keskustellut. Lintilän mukaan Lindén voisi astua julkisuuteen ja kertoa tapahtumien kulusta.– Totta kai asian yleisen kiinnostavuuden vuoksi olisi hyvä, että hän kertoisi oman näkemyksensä tapahtumien kulusta ja omasta roolistaan.