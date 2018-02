Kotimaa

Savolaismiehen ase laukesi kaverin silmäkuoppaan epämääräisissä oloissa – sokeutuminen tuli kalliiksi

Kuopiolaisten keski-ikäisten miesten illanvietto päättyi traagisesti, kun toinen kaveruksista vammautui loppuelämäkseen. Miehen toinen silmä sokeutui ilmakiväärin luodista.Vamma syntyi ryyppyillan päätteeksi marraskuisena arki-iltana vuonna 2016. Poliisi tutki tapausta törkeänä pahoinpitelynä, sillä uhri katsoi kaverinsa ampuneen häntä tahallaan.Tapahtumahetkellä 49-vuotias uhri kertoi oikeudessa isännän olleen ”äkäisellä tuulella”. Tutkinnan alkuvaiheessa poliisi kertoi Savon Sanomille isännän yllättäen kiivastuneen ja hakeneen ilmakiväärin huoneestaan.Syytteessä uhri kertoi kaverinsa aiheuttaneen sokeutumisen ”asettamalla täysin yllättäen ilmakiväärin piipun silmäkuoppaani ja laukaistuaan luodin silmääni”. Luoti pysähtyi silmäkulman luisiin rakenteisiin, aiheutti näköhermon vaurion ja keskusvaltimon tukoksen.Pysyvän sokeutumisen lisäksi syyttäjä korosti teon raakuutta ja julmuutta sekä potentiaalista hengenvaaraa. Vastaajaa uhkasi ehdoton yli kahden vuoden vankeustuomio.Uhri vaati kaveriltaan yhteensä yli 35 000 euron korvauksia. Sokeutumisen lisäksi vaatimuksia perusteltiin muun muassa elämänlaadun heikkenemisellä ja masennuksella.Asetta käsitellyt 57-vuotias mies kiisti teon tahallisuuden. Hänen mukaansa ase laukesi, kun keittiön pöydän ääressä istumassa ollut uhri oli ottanut kiinni piipusta ylösnousemisen tai horjahtamisen yhteydessä.Isäntä arvioi, että voimakkaalla päihtymistilalla oli suuri vaikutus tilanteessa. Oikeus arvioi, että päihtymys vaikutti ainakin siihen, että miesten kertomukset esitutkinnassa ja oikeussalissa olivat osin erilaiset. Toisaalta kummankaan osapuolen kertomuksia ei voinut pitää selvästi toista luotettavampana.Isäntä kertoi, ettei miehillä ollut mitään riitoja. Oikeuden mukaan uskottava selitys ilmakiväärin hakemiselle oli se, että sillä olisi lähdetty ulos ammuskelemaan.­Lähdetään ulos, täällä ei öykkäröidä ja mennään ulos ampumaan ilmakiväärilläni, metsään, isäntä oli kertonut poliisille esitutkinnassa.Isäntä myönsi toimineensa huolimattomasti käsitellessään ladattua ilmakivääriä päihtyneenä. Hän kertoi olleensa neljä kuukautta ilman alkoholia ennen iltaa kaverinsa kanssa. Tästä syystä kirkas viina oli noussut hänen päähänsä. Uhrin mukaan isännällä oli asunnollaan Koskenkorvaa.Oikeus piti mahdollisena sitä, että isännän kertoma tapahtuimainkulku on mahdollinen. Tilanteen yllätyksellisyyden ja nopean etenemisen vuoksi isäntä ei voinut pitää luodin osumista vieraansa silmään toimintansa todennäköisenä seurauksena.Syyte törkeästä pahoinpitelystä siis hylättiin, joten isäntä ei joutunut rikosvastuuseen. Isäntä kuitenkin myönsi aiheuttaneensa vahingon huolimattomuudellaan, joten oikeus määräsi miehen maksamaan uhrille vahingonkorvauslain mukaisia korvauksia yhteensä runsaat 16 000 euroa.Lääkärinlausunnon mukaan sokeutumisen haittaluokka on 4, ja liikennevahinkolautakunnan normien mukaan kyseisen haittaluokan pysyvän haitan korvaus on maksimissaan eli 18-vuotiaalle 16 000 euroa.Summa pienenee vuosittain 160 euroa. 49-vuotiaan kohdalla miinusta tulee siis 31 kertaa 160 euroa eli 4960 euroa. Näin korvaussummaksi muodostui 11 040 euroa.Kipukorvauksia isäntä joutuu maksamaan uhrille 4000 euroa ja sairaanhoitokuluja runsaat 1100 euroa.Vaadittuja kärsimyskorvauksia oikeus ei hyväksynyt, koska teko ei ollut tahallinen. Myös elämänlaadun heikentymiseen ja masennukseen liittyneet vaatimukset hylättiin tarkempien selvitysten puutteen vuoksi.