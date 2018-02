Patrian toimitusjohtaja kuvailee yhteydenpitoa Ugandassa kuolleen liikemiehen kanssa: ”Hidastettua ping-pongia ajo-ohjeet mukaan lukien”

Kotimaa

Patrian toimitusjohtaja kuvailee yhteydenpitoa Ugandassa kuolleen liikemiehen kanssa: ”Hidastettua ping-pongia

Yllä olevalla videolla Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo kertoo, millaisiin toimenpiteisiin asevalmistaja aikoo ryhtyä Uganda-kohun takia.





Patria avasi keskiviikkona seikkaperäisesti https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005576659.html yhtiön ja Ugandassa hämärissä olosuhteissa kuolleen suomalaisliikemiehen välistä kanssakäymistä.Liikemiehen kerrotaan olleen useasti yhteydessä Patrian myyntipäällikköön reilun vuoden mittaisella ajanjaksolla, joka alkoi liikemiehen yhteydenotolla marraskuussa 2016. Myyntipäällikön ja liikemiehen välillä kulki kaikkiaan 18 sähköpostiviestiä, ja liikemies tapasi Patrian edustajia neljä kertaa.Liikemiehen ja Patrian myyntipäällikön kanssa käydyt keskustelut käytiin Patrian mukaan lähinnä liikemiehen aloitteesta. Patrian mukaan liikemies tarjosi ”myynti- ja markkinointihenkisiä” palveluitaan, joilla yhtiön tuotteiden myyntiä olisi voitu edistää eri maissa. Tällaisia maita olivat Pakistan, Romania, Uganda ja Mosambik.Ennen kohtalokasta matkaansa Ugandaan liikemies otti muutaman kerran yhteyttä Patrian myyntipäällikköön tammikuussa 2018. Tuolloin liikemies kyseli esitteitä matkaansa varten.Helmikuun 1. päivänä Patrian myyntipäällikkö lähetti liikemiehelle kirjeen, jossa annettiin lupa esitellä esitteitä. Patrian toimitusjohtajan Olli Isotalon https://www.is.fi/haku/?query=olli+isotalon mukaan tässä kohtaa tapahtui virhe, sillä luvan saattoi tulkita toimeksiannoksi. Keskiviikon tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että luvan antanut myyntipäällikkö ei ole enää Patrian palveluksessa.

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo, millaisen palkkion Patria lupasi liikemiehelle Ugandan matkasta?





– Näin minulle on kerrottu, että on puhuttu, että jos hänestä olisi ollut apua jossain projektissa ja hänelle toimeksianto olisi tehty, siis jos olisi tehty, niin sitten olisi ollut kyseessä tuntiperustainen palkkio.– Hänen kohdallaan toimeksiannossa olisi voinut olla kyse jonkinlaisesta markkinointitutkimuksesta, markkinointiavusta, fasilitoinnista ja niin edelleen. En kuitenkaan usko, että olisimme koko prosessin hänen kanssaan läpikäydessämme liikesuhteeseen päätyneet.

Tarkoitatteko, ettette olisi päätyneet liikesuhteeseen nimenomaan Ugandaan kohdistuvassa tunnustelussa?

– Ei vaan ylipäätään. Nyt, kun pikkuhiljaa on tihkunut tietoa, että millainen hänen yrityksensä on, millaiset hänen yrityksensä resurssit ovat ja mitkä ovat hänen referenssinsä... Onhan tässä monta asiaa, jotka varmaan olisivat meillä mietityttäneet, että olisiko tämä yritys juuri sellainen yritys, joka voisi Patriaa auttaa.

Nämä yrityksen referenssit ja muut valmiudet olivat siis ilmeisen riittämättömiä tällaiseen toimintaan, johon hän itseään ja yritystään tarjosi?

– En ole ihan varma, mitä kaikkea keskusteluissa on ajateltu hänen roolikseen, mutta minulla on sellainen kuva, että on nimenomaan puhuttu markkinoinnin tuesta, tällaisten paikalliskontaktien järjestämisestä ja niin edelleen. Kyllä me sellaiset asiat tietysti pystymme toisinkin hoitamaan Patriassa. Emme siis välttämättä tarvitse hänen kaltaistaan konsulttia tällaisiin tehtäviin.

Hänen kanssaan oli kuitenkin käyty pitkään keskustelua ja tapaamisiakin oli useita...

– No se oli ollut tällaista hidastettua ping-pongia ajo-ohjeet mukaan lukien. Tällaiset yhden lauseen meilit, aivan asiaan liittymättömät yhden asian meilit... Niitä on vuoden mittaan vaihdettu 18 kappaletta. Eihän se nyt ihan hirveästi ole. Siihen on laskettu yhteen tulleet ja menneet viestit.

Koska liikemies oli menossa viemään Ugandaan Patrian esitteitä, yhtiötä on varmasti kiinnostanut, millä muilla asioilla hän on samassa yhteydessä siellä asioinut. Mitä tiedätte hänen muista liiketoimistaan paikan päällä?

– Me emme sitä nimenomaan tiedä. Tiesimme, että siellä oli ex-ministeri Suvi Lindén https://www.is.fi/haku/?query=suvi+linden matkalla mukana. Sen tiesimme etukäteen, mutta millä asialla, sitä emme tiedä.

Voisi ajatella, että kun hän kuitenkin on teidän nimissä mennyt sinne esitteitä jakamaan, teidänkin olisi hyvä tietää, mitä muuta hän on siellä samalla reissulla tehnyt?

– Hänen roolinsa Patrian osalta on hyvin tiedossa, ja toisaalta, kun meillä ei ole Suvi Lindénin kanssa ollut tekemistä, niin emme ole tähän selvitykseen omia resurssejamme alkaneet käyttää. Me jätämme sen median tehtäväksi.

Myönsitte tiedotustilaisuudessa, että Patriassa on tehty virheitä tämän Ugandan-tapauksen suhteen. Kolme henkilöä on lähtenyt tapauksen tultua ilmi. Miten koette oman asemanne Patrian johdossa tämän tapahtuneen jälkeen?

– Koen, että kannan parhaiten vastuuta laittamalla asioita kuntoon Patriassa. Koen, että minulla on siihen hallituksen tuki. Ja myöskin koen, että niin kauan kuin oma porukka on takana, tämä on paras tapa kantaa vastuuta.

Erotettujen kohdalla ei kuitenkaan koettu, että paras tapa toimia olisi se, että he laittaisivat asioita kuntoon omissa yksiköissään?

Alla olevalla videolla koostettuna Uganda-kohun keskeiset osapuolet.