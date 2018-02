Bisquit: Pelin pitoa

Kotimaa

Pelin pitoa

Tuossa teoriassa myrskyn synnytti yksi perhosen siiven isku, siitä siis ilmiön alkuperäinen nimi perhosefekti.Törhösvaikutuksessa mekanismi on ikään kuin käänteinen.Naisten pukeutuminen mustaan toisella puolella maapalloa aiheuttaa myrskyn törhösten iskuyrityksistä muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin.Eiväthän maailman naiset tietenkään ole ilman syytä mustaan sonnustautuneet.Ajatellaan vaikkapa sellaista vaihtoehtoa, että kaikki kaunokaiset olisivatkin yksissä tuumin päättäneet pukea ylleen mustan asemesta jotain poikkiraidallista.No, eiväthän nämä oletetut toki tyhmiä ole edes Telluksen toisella syrjällä.Kyllä he syntymälahjaksi saamallaan ikinaisellisella vaistolla ovat hyvin tietoisia siitä, että mustalla on aivan toisen teholuokan optisesti hoikentava vaikutus kuin pyylevöittävällä poikkiraidalla.Suuressa maailmassa tämän mustan sisarkunnan haaviin on jo jäänyt monta kansainvälisen megaluokan törhöstä.Suomessa on toistaiseksi saatu pyydystetyksi vain yksi, toki sinänsä makea yksilö.Uutisvoiton tämän ensimmäisen ja toistaiseksi siis ainoan kiinni napatun yksittäiskappaleen esittelemisestä sai Ylen sinnikäs A-studio.Mikään helppo tehtävä se ei näytä olleen edes hyvin resursoidulle Ylelle.Nähdystä päätellen A-studion peräänantamattomat metoopet joutuivat tukeutumaan törhösen loukutuksessa jopa vuosikymmeniä vanhaan haaskaan.Ei sen puoleen, hyviä vuosikymmeniä nuo tuolloiset olivat.Ajan ihmisillä oli selkeä kollektiivinen vaisto oikeasta ja väärästä, ei sen herättämiseen tarvittu mitään ulkopuolisia sosiaalisen median kampanjoita.Ihanne olisikin, jos epäkelpo aines pystyttäisiin myös tänä päivänä tunnistamaan kansalaisten joukosta samalla kirkkaalla ehdottomuudella kuin takavuosien rauhan ja ystävyyden vastaiset haitalliset elementit.Tuolloin ei edes tiedetty sellaisista tietotekniikan luomista mahdollisuuksista, jotka nyttemmin ovat osa luontevaa arkipäivää.Nykyään kun ihan tavalliset ihmiset osaavat käydä älylaitteineen metsästämässä kuviteltuja ja mitä kummallisimpia taskuhirviöitä, eikö olisi paljon hyödyllisempää organisoida heidät tekemään jotain yhteiskunnallisesti merkittävää.Törhömön Go? Miltä tämmöinen applikaatio kuulostaisi?Pelin varjolla sinänsä ikävän sävyiseen jahtiin saataisiin myös hieman iloa.Kaiken muun hyvän lisäksi pelimuodossa mokomat saisivat samalla maistaa omaa lääkettään. Sehän tiedetään, mitä peliä ovat itse pitäneet.