Kotimaa

Kuolemaan johtavissa moottorikelkkaonnettomuuksissa yksi yhteinen tekijä: jää

21.2. 17:06

Jäällä tapahtuvissa onnettomuuksissa yleisin kuolinsyy on hukkuminen.

Suurin osa kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista tapahtuu jäällä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti (OTI). Sen mukaan moottorikelkkaonnettomuuksia on seurattu 1980-luvulta lähtien.



Jäällä tapahtuvissa onnettomuuksissa yleisin kuolinsyy on hukkuminen. Maastossa yleisin kuolinsyy on kelkkareitiltä suistuminen.



Viime vuonna Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tuli tutkittavaksi seitsemän kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Luku on sama kuin vuotta aiemmin.



Onnettomuuksista kolme tapahtui jäällä, kaksi maastossa ja kaksi tieliikenteessä, kerrotaan OTIsta.