Köyhyystutkija Maria Ohisalo: Nälkä on todellinen ruokatrendi

Yhteisvastuukeräys 2018 alkoi 4. helmikuuta. Ilta-Sanomat julkaisee vuoden teemaan liittyviä juttuja.

Perheemme sai apua kunnan sosiaalitoimesta ja kirkon diakoniatyöstä. Olen kiitollinen avusta ja mahdollisuuksista, joita hyvinvointivaltio on meille suonut.





En koskaan käydessäni leipäjonossa tai säästy ajatukselta, kuinka hyvinvointivaltio ei ole pystynyt parempaan.

Liian monen suomalaisen arki on jatkuvaa sentin venytystä, yli 400 000 ihmisen tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.





