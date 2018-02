Kotimaa

Pakkanen kiristyy edelleen - ensi yöstä tulossa hyvin kylmä

Keskiviikkona sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista.Itä-Lapissa, Koillismaalla sekä Kainuussa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin sataa lunta. Tuuli on heikkoa.Pakkasta on päivällä 10 - 15 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 20 astetta. Ensi yö on hyvin kylmä, pakkasta on 15 - 20, Lapissa paikoin 30 astetta.Torstaina sää on edelleen aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa pilvisyys on runsaampaa ja heikot lumisateet mahdollisia. Illalla pilvisyys runsastuu ja lumisateiden mahdollisuus kasvaa maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.Pakkasta on päivällä noin 10 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin lumisateita, iltaa kohti sateet väistyvät etelään. Maan pohjoisosassa on poutaa ja monin paikoin selkeää.Iltapäivällä pakkasta on maan eteläosassa 5 – 10 astetta, keskiosassa 10 – 15 astetta ja Lapissa paikoin yli 20 astetta.