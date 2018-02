Kotimaa

Iskikö influenssa? Jälkitaudeissa piilee vielä pahempi vaara – tarkkaile näitä merkkejä

Infektiolääkärinä elämäntyönsä tehnyt dosentti Jukka Lumio https://www.is.fi/haku/?query=jukka+lumio pohtii influenssakauden erikoisuutta. Hän oli Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYSin ensimmäinen infektiolääkäri. Nykyään Helsingissä asuva Lumio kirjoittaa muun muassa Duodecim Terveyskirjastoon.

B-virus Yamagata on hallinnut sairaustilastoja koko talven. Suurin osa tutkituista B-viruksista on ollut B / Yamagataa. Kansallinen rokote ei tarjonnut hyvää suojaa tätä vastaan. Onko sairastuneita nyt siksi enemmän kuin tavallisesti?

– Epidemian kokonaisuus ei ole vielä hyvin arvioitavissa, koska tautiaallon voima on lisääntynyt vielä ainakin helmikuun alkuun asti, joskin näyttää sitten tasoittuneen, Lumio kertoo.Yhtenä vaarana voi olla Lumion mukaan A-viruksen iskeminen B-viruksen jälkeen.– Vielä ei olla todettujen tautien määrässä edes ihan kahden edellisen kauden huipun tasolla, joten tuskin tästä erityisen pahaa tulee, ellei A-virus iske jälkijunassa keväämmällä, miten joskus on käynyt. Asiaan vaikuttaa myös se, että B-viruksen aiheuttamat taudit ovat keskimäärin vähän lievempiä kuin A-viruksen aiheuttamat. Tämän A-viruksen vakavuus voidaan tosin arvioida vasta jälkikäteen, hän kertoo.

Influenssan ”suoraan” aiheuttamat kuolemat ovat ilmeisesti harvinaisia. Vuosittaisen kausi-influenssan aallossa todetaan Suomessa kuitenkin ilmeisesti noin 500 ”ylimääräistä” kuolemaa. Onko odotettavissa, että ylikuolleisuus on tällä kaudella aiempaa suurempi?





​– Kun huomioidaan myös B-viruksen aiheuttamien tautien yleensä lievempi luonne, näin ei uskoisi käyvän. Sairaaloistakaan ei ole kuulunut hälyttäviä viestejä vaikka epidemia on ainakin lähellä huippuaan, hän kertoo.Influenssa näkyy tilastoissa ”ylikuolleisuutena”

Miten influenssa ylipäätään näkyy kuolinsyissä?

