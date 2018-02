Kotimaa

Kahdelle lääkärille syyte: Potilasta ei viety sairaalaan – perheenäiti kuoli kotiin

Kahdelle lääkärille on Tampereella luettu syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lääkärit katsoivat, että potilas ei ole akuutin hoidon tarpeessa. Seuraavana päivänä kolmen lapsen äiti kuoli kotonaan.Ensimmäisen kerran ambulanssi soitettiin kotiin päivällä. Ensihoidon päivystävä lääkäri totesi puhelinkeskustelun perusteella ambulanssimiehistölle, ettei potilas ole sellaisessa akuutin lääketieteellisen avun tarpeessa, että hänet tulisi välittömästi kuljettaa ambulanssilla sairaalan ensiapuun, toteaa syyttäjä. Lääkäreiden mukaan potilaan olisi pitänyt tulla sairaalaan omalla kyydillään.Nainen kärsi muun muassa hengitysvaikeuksista. Syyttäjän mukaan ambulanssin miehistö kertoi lääkäreille, että potilaalla on jalassaan kipsi, joka altistaa laskimotukokselle.Seuraavana päivänä nainen kuoli kotonaan keuhkoveritulppaan, kun omaiset lähtivät viemään häntä sairaalaan.Syyttäjän mukaan lääkärit eivät toimineet riittävällä huolellisuudella. Lääkäreiden olisi pitänyt ilmoittaa ambulanssimiehistölle, että potilas on välittömästi toimitettava ensiapuun.Syyttäjä vaatii kahdelle lääkärille 50-60 päiväsakon rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialajohtaja tiedottaa, että lääkärit ottivat kantaa vain siihen, tarvitseeko potilas ambulanssikyydin, ei siihen, tarvitseeko hän akuuttia hoitoa. Lääkärin mukaan tarvetta ambulanssikuljetukseen ei ollut.– Hän (lääkäri) on ohjannut potilaan tulemaan päivystykseen, mutta omalla kyydillä, taksilla tai omaisten tuomana, ensihoidon kriteereiden mukaan, sanoo toimialajohtajaJuttua korjattu klo 21.13: Lääkärit ottivat kantaa kuljetustapaan, eivät akuutin hoidon tarpeeseen. Ambulanssimiehistö ei ollut suoraan kertonut lääkäreille kyseessä olevan veritulpan, vaan kuvaili oireita.