Tiedot Ugandasta eivät muuttaneet Suomen poliisin tutkintalinjaa – liikemiehen kuolinsyy yhä selvityksessä

Ugandan poliisin mukaan neljästä kuuteen ugandalaista miestä ja naista on otettu kiinni kuulusteluja varten suomalaisen liikemiehen kuolemantapaukseen liittyen.– Haluamme kuulla, mitä he tietävät tästä miehestä. Tutkimme sitä, miten ja miksi hän tuli Kampalaan, kuka kutsui hänet, ketkä hänen kanssaan ovat olleet tekemisissä, Ugandan poliisin tiedottaja Emilian Kayima https://www.is.fi/haku/?query=emilian+kayima sanoi STT:lle maanantaina.Ugandan poliisin mukaan hotellihuoneesta kuolleena löytyneen suomalaisen liikemiehen ruumiista on löytynyt vieraita aineita, joista osaa voi kutsua huumausaineeksi. Tiedottajan mukaan aineet ovat voineet aiheuttaa miehen kuoleman. Myrkystä ei hänen mukaansa ole kyse, Kayima kertoi STT:lle maanantaina.poliisi ei toistaiseksi sulje pois murhaa, jona he ovat asiaa tutkineet. Ugandan poliisi on lähettänyt myös Suomeen keskusrikospoliisille oikeusapupyynnön, jossa henkirikoksen mahdollisuudesta ei kuitenkaan puhuttu mitään.