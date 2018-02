Kotimaa

Kaksi loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa Oulussa – auto kietoutui koivun ympärille

Onnettomuus tapahtui puolenyön jälkeen Emäpuuntiellä, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h.

Kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa Oulussa.Henkilöauto suistui ulos tieltä ja kietoutui koivun ympärille Emäpuuntiellä Koskelan kaupunginosassa. Hälytys tuli yöllä kello 00.18.Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että auton kyydissä oli kaksi aikuista henkilöä. Heidät kuljetettiin sairaalaan.Oulun poliisilaitoksen mukaan Emäpuuntie on asutusalueen läpi kulkeva tie, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h. Liikenne katkaistiin tapahtumapaikalla onnettomuuden takia.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.