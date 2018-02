Kotimaa

Äiti pahoinpiteli lapsiaan vuosia – löi talutushihnalla ja kyynärsauvoilla, heitti päälle jääkylmää vettä

Yli kolmekymppinen oululaisäiti pahoinpiteli toistuvasti kolmea kouluikäistä lastaan. 8-, 11- ja 12-vuotiaat lapset kertoivat äitinsä väkivaltaisesta käytöksestä poliisikuulusteluissa.Oulun käräjäoikeus antoi äidille kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion viime lokakuussa. Rovaniemen hovioikeus käsitteli äidin valitusta tuomiosta viime viikolla ja katsoi ettei syytä sen muuttamiseen ole.Äiti pahoinpiteli lapsiaan toistuvasti vuosien 2008–2014 aikana. Isä oli reissutöissä ja perhe-elämä oli alkoholinhuuruista. Avioeron jälkeen lasten yksinhuoltajuus annettiin isälle. Äiti sai ex-miestä ja lapsia koskevan lähestymiskiellon.käräjäoikeuden mukaan äiti oli vuosien aikana pahoinpidellyt kaikkia kolmea lasta muun muassa lyömällä avokämmenellä kasvoihin, heittämällä jääkylmää vettä päälle, tukistamalla, hiuksista repimällä, lyömällä koiran talutushihnalla ja potkimalla.Yksi lapsista kertoi äidin iskeneen häntä myös kyynärsauvoilla vuonna 2010, kun äiti oli jalkaleikkauksen jälkeen liikkunut sauvojen kanssa. Kuulustelukertomuksissa lapset kertovat piiloutuneensa äidin lyöntejä komeroon.Äiti on kiistänyt pahoinpitelyt. Hän myöntää vain antaneensa lapsille tukkapöllyä. Hän sanoo, että isä on manipuloinut lapset puhumaan pahaa hänestä. Käräjäoikeuden mielestä tämä ei pidä paikkaansa.– Lasten yhdensuuntaiset kertomukset äidin toiminnasta eivät anna sellaista kuvaa, että ne olisivat keksittyjä. Kertomukset eivät kuitenkaan ole sillä tavalla keskenään identtisiä, että niiden voisi päätellä olevan etukäteen opeteltuja tai opetettuja, oikeus sanoo antamassaan kansliatuomiossa.Käräjäoikeuden mielestä äidin rikokset ovat olleet vahingollisia, koska tekijänä on ollut lapsille kaikkein lähin mahdollinen ihminen eli oma äiti.