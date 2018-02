Kotimaa

Emeritusprofessori selvittää Huhtasaaren väitettyä gradukopiointia – myös Huhtasaarta itseään kuullaan

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren https://www.is.fi/haku/?query=laura+huhtasaaren (ps) osin kopioiduksi väitetyn pro gradu -työn asianmukaisuus selviää huhtikuun puolivälissä.Jyväskylän yliopisto käynnisti esiselvityksen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005529316.html Huhtasaaren opinnäytetyön asianmukaisuudesta tammikuun 18. päivä.– Esiselvitystä tekee Helsingin yliopiston erityispedagogiikan emeritusprofessori Jarkko Hautamäki https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+hautamaki , Jyväskylän yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen https://www.is.fi/haku/?query=sanna+anttilainen kertoi.Esiselvityksen tarkoituksena on alustavasti kartoittaa epäilyjen aiheellisuus, ja sen yhteydessä kuullaan myös Huhtasaarta.Koska asia pantiin vireille tammikuun puolivälissä, koko prosessi on valmiina huhtikuun puolivälissä.– Kolmen kuukauden kuluessa asian käynnistämisestä on saatava pääesiselvitys päätökseen. Asia etenee riippuen saadusta vastineesta. Joko tulee lisäkuulemisia tai pystymme etenemään päätöksentekoon. Sitä on hankala ennakoida.– Koko prosessi pitäisi olla läpikäyty kolmen kuukauden aikana, Anttilainen kertoi.