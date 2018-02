Kotimaa

Lumi ja Pyry matkalla maailmanmaineeseen – kansainvälinen media ihastelee Ähtärin pandojen lumileikkejä

Video: Ähtärin pandat nauttivat lumesta viime lauantaina, kun pandatalo avattiin yleisölle.

