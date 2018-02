Kotimaa

Törkeä ryöstö Vääksyssä: miehet tunkeutuivat kotiin, pahoinpitelivät ja ajeluttivat pitkin metsäteitä

Hämeen poliisi on edennyt esitutkinnassa ja selvittänyt tekijät törkeään ryöstöön, joka tapahtui Vääksyssä Päijät-Hämeessä 12. tammikuuta.Tapahtumat alkoivat, kun paikkakuntalaiset miehet pahoinpitelivät asianomistajaa asunnolla Vääksyssä.Pahoinpitelyn jälkeen he kuljettivat uhriksi joutunutta miestä autolla metsäteitä, käyttivät väkivaltaa, veivät pankkikortin ja jättivät miehen lopulta metsätielle.Asianomistaja pääsi kävelemään alueella olevan omakotitalon ovelle, josta soitettiin apua paikalle.Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut törkeästä ryöstöstä ja vapaudenriistosta yhden tekijöistä tänään maanantaina. Toinen tekijöistä vangittiin perjantaina.Tutkinnassa on ollut pidätettynä myös kolmas mies. Hänen osuutensa kokonaisuuteen on vähäinen, ja hänet päästettiin vapaaksi kuulustelujen jälkeen.Asian esitutkinta jatkuu. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.