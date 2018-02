Kotimaa

Reserviläisliiton kysely: Naton kannatus on laskussa, EU-puolustuksen nousussa

Sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus on noussut selvästi, kertoo Reserviläisliiton teettämä tutkimus. 47 prosenttia suomalaisista pitää nyt liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää Suomen puolustus, kun vuosi sitten vastaava lukema Reserviläisliiton tutkimuksessa oli 39 prosenttia.Nato-jäsenyyden kannatus on samaan aikaan laskenut. Kahdeksan prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen kannattaisi järjestää puolustuksensa ensisijaisesti Nato-jäsenyyden varaan. Laskua viime vuodesta oli kolme prosenttiyksikköä.Tutkimuksessa vastaaja saattoi valita yhden viidestä vaihtoehdosta. Liittoutumattomuuden jälkeen suosituin vaihtoehto puolustuksen järjestämiseen oli EU:n sotilaallinen yhteistyö, jonka valitsi 26 prosenttia vastaajista. EU-puolustuksen kannatus on kasvanut kolme prosenttiyksikköä.Ruotsin kanssa solmittavan puolustusliiton valitsi 11 prosenttia vastaajista.vain Nato-jäsenyydestä yhdeksän prosenttia oli sitä mieltä, että jäsenyyttä pitäisi hakea nyt tai lähivuosina. 56 prosenttia halusi säilyttää Nato-option, 31 prosenttia puolestaan vastusti Nato-jäsenyyden hakemista.Nato jakaa selvästi eri väestöryhmiä. Natoa vastustetaan enemmän maaseudulla kuin kaupungissa. Myös keskustan, vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja sosialidemokraattien kannattajista keskimääräistä useampi kannattaa liittoutumattomuutta.Kokoomuksen kannattajat ovat keskimääräistä enemmän Nato-jäsenyyden kannalla. Tosin kokoomuslaisistakin vain 17 prosenttia hakisi Nato-jäsenyyttä nopeasti tai lähivuosina.EU:n yhteinen puolustus saa vihreiden kannattajilta keskimääräistä suurempaa kannatusta. EU-puolustus olisi mieluinen ratkaisu etenkin kaupunkilaisille ja korkeasti koulutetuille.Tutkimuksen toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin tammikuun lopussa ja helmikuussa noin tuhatta 18–79-vuotiasta suomalaista.