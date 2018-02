Törkykirjoitukset poliisien Facebook-ryhmässä poikivat vakavan huomautuksen yhdelle

Kotimaa

Yksi poliisimies on saanut vakavan kirjallisen huomautuksen sopimattomasta käytöksestä poliisin epävirallisessa suljetussa Facebook-ryhmässä.Lisäksi viidelle poliisin palveluksessa olevalle virkamiehelle on annettu työnjohdollista ohjausta.Asia selviää Poliisihallituksen tekemästä selvityksestä, joka käynnistettiin verkkojulkaisu Long Playssa viime kesänä julkaistujen artikkeleiden takia.Lehtiartikkeleiden mukaan ryhmässä käytiin epäasianmukaista ja rasistista keskustelua. Keskusteluun osallistui julkaisun mukaan myös poliisin palveluksessa olevia virkamiehiä.Poliisihallitus kertoi selvityksen valmistumisesta tiedotteessaan.Poliisiyksiköt tunnistivat käytettävissä olevasta aineistosta 50 poliisin palveluksessa olevaa virkamiestä. Tunnistamisesta teki vaikeaa se, että keskusteluista otetuissa kuvakaappauksissa osa epäasiallisten kommenttien esittäjistä oli peitetty niin, että esittäjän henkilöllisyyttä ei kyetty selvittämään.Kaikkien edellä mainittujen 50 poliisin virkamiehen kirjoitukset eivät olleet poliisiyksiköiden tekemien arvioiden mukaan epäasianmukaisia, sillä niiden on kriittisinäkin saatettu katsoa kuuluneen virkamiehen sananvapauden piiriin.Poliisihallitus teki Long Playn artikkeleiden ilmestymisen jälkeen valtakunnansyyttäjänvirastolle tutkintapyynnön siitä, onko poliisin palveluksessa olevia virkamiehiä syytä epäillä rikoksesta, jotka liittyvät epäasiallisiin keskusteluihin.Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Virastopäätöksen mukaan asian tarkempi selvittely ja mahdolliset kurinpidolliset toimet jäivät poliisihallinnon tehtäväksi.Poliisihallitus ryhtyi päätöksen jälkeen selvittämään asiaa hallinnollisesti. Selvityksen pohjana oli suuri joukko kuvakaappauksia, jotka oli otettu ryhmässä käydyistä keskusteluista.Poliisihallituksen mukaan kurinpidolliset toimet suoritetaan aina siinä poliisiyksikössä, jossa kukin virkamies työskentelee. Poliisihallitus antoi kaikille poliisilaitosten oikeusyksiköille tehtäväksi käydä ryhmässä käydystä keskustelussa käytettävissä olevaa aineistoa läpi.Poliisiyksiköiden tehtävänä oli selvittää aineistosta palveluksessaan olevat virkamiehet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos yksiköiden omien virkamiesten kirjoituksissa oli havaittavia rasistisia tai muilla tavoin epäasiallisia piirteitä.Tapauksessa tarkoitettu Facebook-ryhmä ei ole poliisin ylläpitämä tai muulla tavoin virallinen ryhmä, vaan se on perustettu yksityiseen käyttöön. Ryhmän jäseninä on ollut monia poliisin palveluksessa olevia virkamiehiä, mutta myös muita.Poliisia koskee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetty erityinen käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle. Poliisin on käyttäydyttävä niin, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.Tämä koskee poliisihallituksen mukaan kaikkea käyttäytymistä, myös keskustelua yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa.Virkamiehet voivat osallistua julkiseen keskusteluun ja esittää vapaa-ajallaan mielipiteitään.Poliisin käyttäytymisvelvoite rajoittaa kuitenkin tätä oikeutta: poliisin sananvapaus on tavallista kansalaista ja monia muita virkamiehiä rajoitetumpaa.Poliisihallitus muistuttaa, että se tuomitsee kaikenlaisen rasismin ja syrjinnän eikä suvaitse sitä missään muodossa poliisin henkilöstöltä. Tapaukseen suhtaudutaan vakavasti, ja sen johdosta on ryhdytty useisiin kehittämistoimiin.Tapaus on käsitelty valtakunnallisessa poliisin johtoryhmässä, ja kaikkia poliisiyksiköitä on ohjeistettu jatkossa puuttumaan matalalla kynnyksellä kaikenlaiseen rasistiseen, syrjivään taikka muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen.Poliisin uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistettiin jo kesäkuussa 2017. Lisäksi poliisi on päivittänyt sosiaalista mediaa koskevat ohjeensa. Poliisin koko henkilöstölle on valmistumassa sosiaalista mediaa koskeva pakollinen koulutus, jossa poliisin käyttäytymisvelvollisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.Poliisissa on jo vuoden 2017 alussa otettu kokeiluun niin sanottu eettinen kanava, joka mahdollistaa poliisin omalle henkilöstölle epäeettisen toiminnan nimettömän ilmoittamisen.Poliisihallitus kertoo tiedotteessaan, että se seuraa tarkasti mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarvetta myös jatkossa.