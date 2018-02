Kotimaa

Hiihtolomaviikko alkaa kauniissa ulkoilusäässä

Maanantaina sää on poutaista ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, maan pohjoisosassa on enimmäkseen selkeää.Illan kuluessa sää selkenee myös etelämpänä.Pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa.Pakkasta on päivällä 6 – 10 astetta ja pohjoisessa 10 - 20 astetta.Tiistaina ja keskiviikkona heikkotuulinen ja poutainen korkeapainesää jatkuu. Pilvisyys on vaihtelevaa, laajoilla alueilla on selkeää.Pakkasta on päivällä Lounais-Suomessa reilut 5 astetta, maan keskiosassa 10 – 15 astetta ja pohjoisessa 15 - 25 astetta. Yöt ovat hyvin kylmiä.