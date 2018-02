Kotimaa

Saavatko suomalaisravintolat pitää Michelin-tähtensä, ja tuleeko uusia tähtiravintoloita?

Arvostetut tähdet Pohjoismaihin julkistetaan Kööpenhaminassa illalla.Tähänastiset Suomen-tähdet on myönnetty helsinkiläisravintoloille. Viime vuonna tähtiä sai neljä ravintolaa. Ne kaikki arvioitiin yhden tähden kategoriaan. Jo tuolloin arvuuteltiin, joko aika olisi kypsä myös sille, että tähtiä annettaisiin muuallekin kuin Helsinkiin.Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Tähtiä on myönnetty vuodesta 1930 lähtien. Tähtiä annetaan yhdestä kolmeen.Yhden tähden ravintola merkitsee, että ravintola on erittäin hyvä omassa luokassaan, kaksi tähteä tarkoittaa, että ravintolaan kannattaa poiketa suunnitellulta matkareitiltä, sillä henkilökunnan taidot ovat erinomaiset. Kolme tähteä saanut huippuravintola on jo erillisen matkan arvoinen.Tammikuun lopussa uutisoitiin, että ranskalainen kolmen tähden ravintola halusi vetäytyä omasta tahdostaan Michelinin listalta. Keittiömestari ilmoitti, että hän ei halunnut enää jatkaa ruuanlaittoa suurten paineiden alla.