Kotimaa

Hiihtoloman alku ei ruuhkauttanut liikennettä maanteillä

Hiihtoloman alku ei ruuhkauttanut liikennettä maanteillä 18.2. 21:19

Etelä-Suomessa alkanut hiihtolomaviikko ei sunnuntaina näkynyt Suomen maanteillä.

Valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta Tampereelta kerrottiin sunnuntai-iltana, että niin pääväylät kuin pienetkin tiet ovat olleet ruuhkattomia. Vain Turun satamassa oli päivän aikana ruuhkaa.



Oulun poliisilaitoksen mukaan Koillismaan teillä liikkui sunnuntaina runsain määrin hiihtolomalaisia, mutta liikenne sujui ongelmitta.



Ilmatieteen laitoksen mukaan alkavalle viikolle on odotettavissa kylmää säätä. Maan eteläosissa pakkanen saattaa kiristyä, ja aurinkoakin on odotettavissa.



Etelään on luvassa 5–15 asteen pakkasia, pohjoiseen 10–20 astetta. Paikoin pakkanen voi painua Pohjois-Suomessa olla jopa 30 asteeseen asti.