Kotimaa

Kävelijä ja hiihtäjä ajautuivat törmäyskurssille – täysi laturaivo repesi Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Liekö syynä Helsingin sateinen ja märkä alkutalvi siihen, että kun sunnuntaina aurinko viimeinen helotti taivaalla ja pakkanen nipisteli poskipäitä, helsinkiläiset ryntäsivät sankoin joukoin ulos liikkumaan.Helsingin Herttoniemen urheilupuistosta Viikkiin ja Vanhankaupunginlahdelle johtavat ladut olivat oikein hyvässä kunnossa. Sekä perinteisen että vapaan tyylin sivakoijia viiletti metsä- ja peltoladuilla.Alueella kulkee ulkoilureittejä, joiden molemmille sivuille on ajettu perinteisen hiihtoladut ja keskelle tampattu vapaan tyylin baana. Kaiken kaikkiaan leveyttä koko väylällä on parhaimmillaan kuutisen metriä, joten reippailijoilta vaaditaan myös valppautta törmäyksien välttämiseksi.Yllä olevalta videolta voit nähdä, miten kävelijät ja hiihtäjät kulkevat samoilla reiteillä Viikissä.IS:n hiihtolenkillä ollut toimittaja ajautui sattumalta keskelle konfliktia, kun baanalla kännykkä kädessä kulkenut arviolta keski-ikäinen kävelijä ja hänen takaansa loivaan alamäkeen tullut nuorempi hiihtäjä osuivat jollain tapaa toisiinsa.– Mitä sinä…– Pistä sinä ne kepukkasi…Riita oli valmis ja se oli hyvin kovaääninen. Kumpikin mies oli mielestään oikeassa. Kävelijä sanoi olevansa luontopolulla, jossa saa myös kävellä. Hiihtäjä peräänkuulutti hiihtäjien oikeuksia.Tovin kestäneessä dialogissa ei voimasanoja säästelty, ei niitä rumimpiakaan. Ympärille kiivasta laturiitaa todistamaan pysähtyi useita hiihtäjiä – osaksi siksi, etteivät he päässeet ohi väylän kapeuden takia.Helsinkiläisten onneksi ainakin 98 prosenttia IS:n toimittajan havaintojen mukaan samalla väylällä liikkuneista oli niin sanottuja tolkun ulkoilijoita. Edellä kerrottua tapausta lukuun ottamatta huutelua ei kuulunut, ja käsimerkit pysyivät piilossa, vaikka ohitustilanteissa näkyi välillä tiukkaa tasapainoilua. Päinvastoin monen kasvoilta paistoi riemu. Erityisen hehkeästi hymyili nuori nainen, joka lykkäsi lastenvaunuja koko baanan leveydeltä hiihtäjien välissä.Parhaillaan käytävien talviolympialaisten trendit ovat ennättäneet myös Helsinkiin. Herttoniemen kovissa ylämäissä, joissa maitohapot saavat normaalikuntoisetkin reidet vapisemaan, oli nähtävissä vauhdikasta Kläbo-tyyliä tai ainakin sen matkimista. Eräskin keski-ikäinen rouva juoksi rinteen ylös niin, että suksien läpsähtely vain kuului.