Kotimaa

Ilmatieteen laitos: Sää jatkuu kylmänä koko viikon – pakkanen voi jopa kiristyä etelässä

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että sää jatkuu kylmänä koko viikon ja pakkanen saattaa jopa kiristyä maan eteläosissa. Pilvisyys on vaihtelevaa, ja aurinko pilkahtelee monin paikoin.Päivällä pakkasta on etelässä 5–15 astetta ja pohjoisessa 10–20.– Pohjoisessa voi olla 25–30 astetta pakkasta. Ihan reilut pakkaset, päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi sunnuntaiaamuna.Lomaliikenne teillä ennustettua vaisumpaaAjokeli on ollut tavallisen talvinen. Valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta Tampereelta kerrottiin aamulla, ettei Etelä-Suomen hiihtolomien menoliikenne ole aiheuttanut merkittäviä ruuhkia. Tieliikennekeskuksen mukaan teiden lomaliikenne on ollut jopa ennustettua vaisumpaa.Oulun poliisilaitos puolestaan sanoi, että esimerkiksi Koillismaan teillä on liikkunut runsaasti hiihtolomalaisia, mutta liikenne on sujunut hyvin.