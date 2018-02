Kotimaa

Suomen ylle saapunut korkeapaineen alue kiristää pakkaslukemia

Sunnuntaina sää suosii valtaosaa Suomesta, sillä sää on poutainen ja pilvipeite rakoilee monin paikoin. Pohjoistuuli on heikkoa.Päivällä pakkasta on Lounais-Suomessa kolmesta viiteen astetta, muualla maassa viidestä kymmeneen astetta. Pohjois-Lapissa pakkanen on kireämpää.Maanantaina Suomeen virtaa kylmempää ja kuivempaa ilmaa koillisesta. Sunnuntain tavoin sää on poutaista ja maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite rakoilee.Maan pohjoisosassa on enimmäkseen selkeää. Illan kuluessa sää selkenee myös etelämpänä. Pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa. Pakkasta on päivällä kuudesta kymmeneen astetta, pohjoisessa kymmenestä kahteenkymmeneen astetta.Tiistaina sää jatkuu poutaisena ja päivällä aurinko näyttäytyy monin paikoin.