Kotimaa

Poikavauva ympärileikattiin vaasalaisessa olohuoneessa – Oikeus: Lasta pidellyt äiti syyllistyi pahoinpitelyyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsen isä kertoi leikkaamattomuuden johtavan kuolemaan

Leikkaus tehtiin olohuoneen pöydällä

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi eilen torstaina tuomion tapauksessa, jossa äiti oli järjestänyt alle kolme kuukautta vanhalle pojalleen ympärileikkauksen elokuussa 2015. Oikeus katsoi äidin syyllistyneen pahoinpitelyyn.Syytteen mukaan äiti oli yhdessä tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tehnyt ruumiillista väkivaltaa pienelle pojalleen. Äiti oli mennyt vauvansa kanssa Vaasassa sijaitsevaan yksityisasuntoon, jossa lääkäriksi esittäytynyt henkilö oli leikannut pojan esinahan maksua vastaan. Äiti oli pitänyt pojasta kiinni leikkauksen ajan.Leikkaukselle ei ollut lääketieteellistä perustetta.Myöhemmin pojan haava oli tulehtunut, ja hänet vietiin sairaalaan, jossa häntä hoidettiin suonensisäisesti annetuilla antibiooteilla. Lääkärinlausunnon mukaan pojan tulehtunut leikkausalue oli vaikeusasteeltaan komplikaationa vakava, muttei henkeä uhkaava.Lääkärinlausunnossa arvioitiin myös, että leikkaustapa ja leikkauksen paikka ja ajankohta saattaisivat aiheuttaa lapselle myöhemmin terveydellisiä ongelmia. Esimerkiksi virtsaamisongelmien ja uuden leikkauksen tarpeen arvioitiin olevan mahdollisia.Äiti kiisti syytteen. Äidin vastauksen mukaan hän ei ole syyllistynyt pahoinpitelyyn, koska hän ei ole osallistunut menettelyyn aktiivisesti.Äiti selitti leikkauksen syyksi Nigeriasta kotoisin olevan lapsen isän kulttuurin, johon ympärileikkaus kuuluu. Äidin mukaan leikkaaminen oli lapsen edun mukaista, koska toimenpide toisi yhteenkuuluvuutta lapsen suvun afrikkalaiseen kulttuuritaustaan. Hän koki, että leikkaamatta jättäminen olisi saattanut aiheuttaa pojalle syrjintää omassa etnisessä ryhmässään.Niin ikää Nigeriasta kotoisin olevan äidin mukaan pojan isä oli kertonut hänelle, että lapsen ympärileikkaamattomuus ennen kolmen kuukauden ikää johtaisi lapsen kuolemaan. Tämän vuoksi äiti sanoi pelänneensä lapsen kuolevan ilman leikkausta. Lapsen isä, jonka pyynnöstä leikkaus äidin mukaan oli tehty, ei kuitenkaan asunut Suomessa tai ollut enää äidin elämässä.Äiti päätteli lapsen itkuisuuden johtuvan leikkaamattomuudesta ja uskoi ympärileikkauksen poistavan itkuisuuden.Äiti kertoi yrittäneensä ensin järjestää leikkausta neuvolan kanssa, joka ei ollut suostunut siihen ilman lääketieteellistä perustetta.Äiti kertoi oikeudessa saaneensa leikkaajan yhteystiedot tuntemattomalta henkilöltä. Leikkauspalvelun välittäjä oli kuljettanut äidin ja lapsen Vaasaan yksityisasunnolle, jossa hän tapasi leikkauksen suorittajan.Äiti sanoi, ettei ollut ennen leikkausta kysynyt lääkäriksi esittäytyneeltä ja valkoiseen takkiin pukeutuneelta henkilöltä tämän koulutuksesta.Toimenpide suoritettiin yksityisasunnon olohuoneen pöydällä. Äidin mukaan itseään kokeneeksi ympärileikkausten tekijäksi kutsunut henkilö oli ruiskuttanut neulalla jotain puuduttavaa ainetta leikattavalle alueelle ja tehnyt toimenpiteen puhtailla pakkauksesta otetuilla välineillä.Äiti kertoi lapsen itkeneen toimenpiteen aikana ja myöhemmin vaippoja vaihdettaessa, sekä olleen toimenpiteen jälkeen kivulias. Leikkauksen suorittanut henkilö oli neuvonut äitiä sivelemään haavaan useasti päivässä voidetta ja antamaan lapselle särkylääkettä, mikäli hänelle nousisi kuume.Käräjäoikeus päätyi siihen lopputulokseen, että mainituissa olosuhteissa muun kuin lääkärin kaksi- tai kolmikuiselle lapselle tekemää ympärileikkausta ei voida pitää lapsen edun mukaisena. Harkinnassa otettiin huomioon myös se, että toimenpiteestä aiheutui pojalle sairaalahoitoa vaatinut komplikaatio.Oikeuden mukaan oleellista oli muun muassa se, ettei leikkausta suoritettu sairaalaolosuhteissa. Vaikka leikkaushaava myöhemmin parani, käräjäoikeus katsoi, että potentiaalinen riski vakaville komplikaatioille on ollut olemassa, kun toimenpide tehtiin noin kaksikuiselle vauvalle kotiolosuhteissa ja ilmeisesti muun kuin koulutetun lääkärin tekemänä. Jälkitarkastusta leikkauksen suorittaja ei vauvalle tehnyt.Oikeuden mukaan äiti osallistui leikkaukseen pitämällä lasta kiinni leikkauksen aikana. Oikeus katsoi, että vastaajan on täytynyt ymmärtää, että leikkauksesta aiheutuu käytetystä kivunlievityksestä huolimatta jossain määrin kipua, ja että leikkauksella kajotaan lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Äidin katsottiin menetelleen tahallisesti, vaikkei hänen tarkoituksenaan ollut satuttaa lasta.Pahoinpitelyyn syyllistynyt nainen jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska äidin tarkoituksena ei ollut vahingoittaa lapsen terveyttä vaan toimia hänen parhaakseen. Oikeuden mukaan teko on ollut kulttuurisista syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava. Huomioon otettiin myös se, että äiti oli toimittanut lapsen sairaalaan tämän tilan huononnuttua.Äiti velvoitettiin maksamaan asianomistajalle kivusta ja särystä 300 euroa ja korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Tuomio ei ole lainvoimainen.