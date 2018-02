Suvi Lindénin Ugandan-matkassa vielä paljon epäselvää – Mitä ex-ministeri teki liikemiehen mukana, ja kuka kaiken maksoi?

Kotimaa

Suvi Lindénin Ugandan-matkassa vielä paljon epäselvää – Mitä ex-ministeri teki liikemiehen mukana, ja kuka kai

Entisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





viestintäministerin Suvi Lindénin https://www.is.fi/haku/?query=suvi+lindenin (kok) matka Ugandassa on noussut uutisotsikoihin, koska hänen kanssaan siellä ollut suomalainen liikemies löytyi viime viikolla kuolleena hotellihuoneesta.Matkaan liittyy monia epäselviä kysymyksiä, kuten se, miksi ex-ministeri matkusti Afrikassa puolustusvälineyhtiö Patrian markkinointiluvan saaneen liikemiehen kanssa ja se, kuka kustansi Lindénin matkan.Lindén on kertonut olleensa Ugandassa tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyvissä asioissa ja viitannut samassa yhteydessä rooliinsa ”YK:n laajakaistakomission erityislähettiläänä”.Laajakaistakomission taustalla oleva YK:n erityisjärjestö, Kansainvälinen televiestintäliitto ITU, on kertonut, ettei Lindénin oikea titteli ole laajakaistakomission erityislähettiläs eikä tämä edusta komissiota virallisesti.– Olen matkustellut Afrikassa näissä tehtävissä paljon ja tarkoituksena on matkustaa myös tulevaisuudessa, Lindén kirjoitti Facebookissa.ITU:n mukaan YK:n laajakaistakomissio ei maksa Lindénin matkakuluja.Lindénin kanssa matkalla ollut liikemies oli saanut markkinointiluvan Patrialta. Ainakin Patrian myyntipäällikkö oli tietoinen, että ex-ministeri Lindén matkustaa miehen kanssa.

Oliko yhtiöllänne mitään tekemistä Lindénin matkan kanssa?

– Ei. Meillä ei ole ollut mitään yhteyttä entiseen ministeriin, Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen https://www.is.fi/haku/?query=birgitta+selonen sanoo.

Oletteko maksamassa Lindénin matkakustannuksia?

– Ei.

Ette myöskään minkään välikäden kautta?

Suomen





NxtVn-sijoitusyhtiö