Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – suurin voitto meni Espooseen

Loton potti nousee ensi viikolla 2,4 miljoonaan euroon, sillä kierroksen 7 arvonnassa jäätiin ilman täysosumaa.Loton oikea rivi kierrokselle 7 on: 6, 9, 16, 17, 21, 22, 24 ja lisänumero 12.Illan Plus-numero on 23.6+1 -tuloksia löytyi yksi kappale, ja sillä voittaa 200 732 euroa. Voittorivi pelattiin K-supermarket Aurorassa Espoossa. Voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen.Lauantain Jokerin oikea rivi on 2 9 9 2 5 7 7. Jokeristakaan ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta 6-oikein tuloksia oli kaksi. Niillä voittaa tuplauksesta riippuen joko 20 000 tai 40 000 euroa.Lomatonnin voittorivi on Nizza 9. Tuhannen euron päävoittoja jaettiin 13 kappaletta.