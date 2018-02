Katso videot ja kuvat Ähtärin pandoista: Lumi ja Pyry pääsivät vihdoin telmimään ulkosalle!

Pandat viettävät päivänsä bambua syöden ja nukkuen

–Kiina on vuokrannut Suomelle kaksi pandaa, Jin Baobaon ja Hua Baon.



–Pandoille on annettu suomalaisiksi nimiksi Lumi ja Pyry. Lumi on naaras ja Pyry uros.



–Ähtärin mukaan Lumi painaa hiukan yli 100 kiloa ja Pyry noin 110 kiloa.



–Pandat syövät Ähtärissä päivittäin 12–30 kiloa bambua. Lisäksi niille tarjoillaan pandakakkua, porkkanaa ja omenaa.



–Pandat viettävät suuren osan päivistään syöden ja nukkuen.



–Lumi ja Pyry saapuivat Suomeen tammikuussa, ja ne viettivät ensimmäisen kuukautensa karanteenissa.



–Ähtärin pandatalo on kooltaan noin 2400 neliömetriä. Siihen kuuluu 4000 neliömetrin ulkotarha.



–Pandojen on tarkoitus viettää Ähtärissä vuosia.



–Pandat elävät luonnossa noin 20-vuotiaiksi, vankeudessa hieman pidempään.



–Ulkomaiset eläintarhat maksavat pandoista vuokraa, josta merkittävän osan on määrä päätyä Kiinassa luonnonvaraisina elävien pandojen suojelun rahoittamiseen.



–Pandojen luovuttaminen ulkomaille on myös osa Kiinan imagonhallintaa, niin sanottua pandadiplomatiaa.