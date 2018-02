Kotimaa

Kommentti: Viimeinen hetki vetää käsijarrusta – ydinasekonfliktin uhka veti vakavaksi Münchenissa

Pohjois-Korealle painetta

Ensimmäistä kertaa sitten kylmän sodan jälkeen meitä uhkaa todellinen ydinasekonflikti.





Uhoa kuin yläkoulun pihalla





Yksikin väärä liike, niin...