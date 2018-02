Kotimaa

Seinäjoella useita havaintoja sudesta – poliisi kehottaa pysymään loitolla

Seinäjoella useita havaintoja sudesta – poliisi kehottaa pysymään loitolla

17.2. 0:41

Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella on liikkunut susi, kertoo poliisi.

Poliisille on perjantaina tullut lukuisia havaintoja yksittäisen suden liikkeistä Seinäjoen alueella. Susi on poliisin mukaan liikkunut muun muassa keskustan alueella.



Poliisin mukaan susi ei pääse poistumaan alueelta, koska Itäväylä on kauttaaltaan riista-aidattu. Vain liittymien kohdalla on aukkoja, joista susi voi päästä alueelta pois.



Poliisi pyytää ihmisiä olemaan lähestymättä eläintä. Havainnoista pyydetään soittamaan välittömästi hätänumeroon 112.