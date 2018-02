Kotimaa

Oikeus hylkäsi lääkärin syytteet – ei näyttöä potilaiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Etelä-Savon käräjäoikeus on hylännyt yli 60-vuotiasta mieslääkäriä vastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta nostetut syytteet.Syytteiden tueksi oikeudelle ei pystytty esittämään riittävää näyttöä. Käräjäoikeuden päätöksestä antaman julkisen selosteen mukaan lääkärin syyllisyydestä on jäänyt järkevä epäily. Sen vuoksi oikeus hylkäsi syytteet. Ammattituomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanolla tehty ratkaisu on yksimielinen.Syyttäjä vaati lääkärille rangaistusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksia oli kaksi, joissa lääkäri oli syyttäjän mielestä lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä alistanut potilaansa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavan teon kohteiksi.Teoilla lääkäri oli syytteen mukaan rikkonut myös virkavelvollisuutensa. Syyttäjä ei pitänyt tekoja kokonaisuutena arvostellen vähäisinä.Oikeudenkäyntiin johtaneet hoitotoimenpiteet olivat tapahtuneet pienellä paikkakunnalla Etelä-Savossa vuonna 2015.Käräjäoikeus käsitteli jutun suljetuin ovin ja sen kaikki asiakirjat on määrätty salaisiksi. Valtio joutuu korvaamaan lääkärin yli 16 000 oikeudenkäyntikulut.