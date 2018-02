Kotimaa

Naispoliisi tuomittiin sakkoihin – oli töissä ja ajoi autoa huumaantuneena

Vakava sairaus diagnosoitiin syksyllä

Länsi-Uudenmaan poliisissa vanhempana konstaapelina työskennellyt nainen on tuomittu sakkoihin muun muassa huumausaineen käyttörikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.Oikeuden mukaan nainen tuli työvuoroon huumaantuneena viime vuoden toukokuussa. Naisen piti osallistua valvontaiskuun, mutta se estettiin, koska hän vaikutti päihtyneeltä aloituspalaverissa.Toinen tapaus sattui heinäkuussa, kun nainen ajoi kakkostiellä keskikaiteeseen. Naisen verestä löytyi huumausaineita ja huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita.Puolustus vetosi siihen, että naiselle oli tapahtuma-aikaan määrätty useita lääkkeitä oireisiin, joiden syyksi diagnosoitiin lopulta syksyllä vakava sairaus.Oikeus katsoi osoitetuksi, että sairaus ja sen aiheuttamat oireet vaikuttivat erittäin todennäköisesti liikenneonnettomuuteen. Oikeus hyväksyi myös sen, että ne ovat voineet vaikuttaa naisen käytökseen töissä. Myös osa verikokeiden tuloksista selittyi naisen lääkityksellä.Oikeus katsoi, että sairauden vaikutus on otettava huomioon naisen syyllisyyttä ja rangaistusta arvioidessa. Sen mukaan oikeudenmukainen ja riittävä rangaistus naisen teoista on tuntuva sakkorangaistus.Naisen todettiin syyllistyneen kahteen huumausaineen käyttörikokseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen, rattijuopumukseen, liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä ampuma-aserikokseen.Ampuma-aserikossyyte liittyi luvattomaan pistooliin, joka löytyi hänen hallustaan. Nainen myönsi syytteen ja kertoi, että kyse oli perintöaseesta, joka hänen oli ollut tarkoitus deaktivoida.Nainen tuomittiin 70 päiväsakkoon, joista koituu hänen tuloillaan maksettavaksi 1 750 euroa.