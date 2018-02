Kotimaa

Teiden talvihoitoa parannetaan 1 300 kilometrillä

Teiden talvihoitoa parannetaan 1 300 kilometrillä

16.2. 12:36

Kohteissa painottuvat raskaan liikenteen reitit ja liikenteelliset tarpeet.

Teiden talvihoitoon on myönnetty kahden miljoonan euron lisärahoitus. Lisärahoilla maanteiden talvihoitoa parannetaan yhteensä lähes 1 300 kilometrillä, kerrotaan Liikennevirastosta.



Teiden hoitotasoa nostettiin jo vuoden alusta lähes 700 kilometrillä. Kohteissa painottuvat raskaan liikenteen reitit ja liikenteelliset tarpeet. Tieosuuksia on ympäri Suomea.



Tiet on jaettu muun muassa liikennemäärien ja merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella.