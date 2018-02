Kotimaa

Suvi Kerttulan kommentti: Vanha emäntä, tyttö ja kattilanpohja

2012 edesmennyt mummuni vietti lapsena paljon aikaa yksin, kun hänen yksinhuoltajaäitinsä oli piikomassa. Kuusivuotias tyttö kiersi maatalosta toiseen kerjäämässä. Elettiin 1920-lukua. Yhdellä maatilalla vanha emäntä Loviisa antoi pikkutytön nuolla kattilanpohjan.19-vuotiaana hänestä tuli nuori emäntä samaan taloon. Sinne, missä hän oli lapsena saanut nuolla kattilanpohjan.Nuori isäntä olisi voinut suvun mielestä tehdä paremmatkin naimakaupat. Nuoren miniän isäpuoli oli punakaartilainen ja viettänyt seitsemän vuotta vankileirillä.Mummu jäi sukupolvensa viimeiseksi. Kaikki muut kuolivat ennen häntä. ”Olen viimeinen, joka jäi tähän taloon”, hän sanoi. Samalla hän kutoi tuvassa sukkaa.Hurja draamankaari – ja Suomen nousun tarina. Kattilanpohjan nuolijasta ei-toivotuksi emännäksi, joka jäi lopulta taloon viimeiseksi.mummun lapsuuden Suomesta on tullut hyvinvointivaltio. Lihavuus on jo suurempi ongelma kuin laihuus.Me mummun lapsenlapset elämme vegaanibuumin keskellä. On etuoikeutettua saada valita ruokavalionsa. Esimerkiksi paljon rummutettu avocadopasta on kallis ruoka. Köyhän pitää syödä sitä, mitä on tarjolla tai mihin on varaa.Tutun yksinhuoltajan lapsi kokeili erikoisruokavaliota, jossa viljat korvataan mantelijauholla. Dieetti piti lopettaa rahan takia. Mantelijauho maksaa 21,90 kilo.Enää suomalaislasten ei tarvitse kulkea kerjuulla nuolemassa kattilanpohjia. Silti Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, joiden tulot jäävät alle sen, mikä on kohtuullista.Leipäjonot eivät aina ole ratkaisu nälkään. Pienipalkkainen tuttu kertoi, että paikkakunnan ruoka-apu on tiettyyn kellonaikaan, jolloin hän on töissä. Kun elämä on raskasta, ei jaksa ottaa selvää, mistä muualta apua saisi.ongelmat kasaantuvat. Eräässä vuokratalossa naapuri syytti vierasta lasta: ”On sinun vikasi, että koirani kuoli, koska metelöit”. Millaista lapsen on asua paikassa, jossa aikuisen mielen järkkyminen heijastuu viattomaan lapseen? Ja millaiset jäljet siitä jää?”Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että ympärillämme voidaan paremmin”, presidentti Sauli Niinistö sanoi Yhteisvastuukeräyksen avauspuheessa.