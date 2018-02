Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Vielä yksi yritys

Näihin jälkimmäisiin kuuluu kansalaispuolueen ja keskustan Paavo Väyrynen, jota kuuden prosentin äänisaalis äskeisissä presidentinvaaleissa innostaa tekemään ”vielä yhden yrityksen” keskustan pelastamiseksi.Väyrynen on lupautunut eroamaan keskustasta, ellei häntä valita ensi kesän puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi. Puolueväen enemmistön mielestä hänen olisi syytä erota, jotta hän ei voi pyrkiä puoluejohtajaksi.Päähallituspuolue keskusta joutuu nyt taistelemaan kahdella rintamalla. Pitäisi keksiä keinot kääntää huono kannatuskehitys nousuun. Samalla pitäisi estää väyrysentorjuntatalkoita vahingoittamasta puoluetta.Keskusta nimesi Matti Vanhasen presidenttiehdokkaakseen jo puolitoista vuotta ennen vaaleja, jotta Väyrynen ei ehtisi iskeä. Väyrynen vastasi ryhtymällä riippumattomaksi ehdokkaaksi ja jättämällä äänimäärällään Vanhasen taakseen.Sama Vanhanen oli keskustaa 2003–2010 johtaessaan poiminut Väyrysen takaisin kotimaisiin parrasvaloihin siitä Brysselin-unohduksesta, johon tämän europarlamentaarikon kuviteltiin hautautuneen.Vanhanen teki keväällä 2007 Väyrysestä toisen hallituksensa ulkomaankauppaministerin. Tosin tästä valinnasta jouduttiin puolueessa äänestämään; vähemmistö olisi halunnut tehtävään puolueen eduskuntaryhmän nykyisen puheenjohtajan Antti ”Kanki” Kaikkosen.Väyrynen oli ministeriksi palatessaan ollut neljätoista vuotta poissa hallituskuvioista. Parin nuoren kokoomusministerin kerrottiin hämmästyneen, kun he hallituksen aloittaessa huomasivat, että Väyrynen on oikeasti olemassa. He olivat luulleet tätä tarunhohtoista yön yli nukkujaa sarjakuvahahmoksi.Väyrynen oli vuonna 1993 ovet paukkuen eronnut Esko Ahon (kesk) hallituksen ulkoministerin tehtävästä. Hän piti neljätoista vuotta myöhemmin asiattomana kysymystä, aikooko hän tällä kertaa pysyä ministerinä koko hallituskauden.Keskustan puheenjohtajuudesta Väyrynen oli luopunut jo 1990. Hän tuli katumapäälle huomatessaan, ettei hänen seuraajakseen valittu Aho suostunut syömään edeltäjänsä kädestä vaan lähti omille teilleen.Väyrynen on omasta mielestään tehnyt uransa mittaan vain yhden virheen. Se on puolueen jättäminen muiden käsiin. Väyrynen tunnustaa virheensä yhä ja eroaa näin siitä entisestä poliitikosta, joka painostettuna myönsi olleensa kerran väärässä mutta kiisti myöhemmin mitään tällaista tunnustaneensa.Väyrystä lienee rassannut, että keskusta saavutti suurvoiton vuoden 1991 vaaleissa heti hänen jätettyään ohjat Aholle. Sen sijaan Väyrysen johdolla käydyissä edellisissä, vuoden 1987 eduskuntavaaleissa puolue oli pudonnut hallituksesta, mikä sai Väyrysen kiinnostumaan kysymyksestä, voiko vitutukseen kuolla.Nyt Väyrynen sanoo haluavansa eheyttää puolueen alkiolaisen aatteen pohjalta. Hän on aina osannut naamioida laskelmointinsa kirkasotsaisella aatteellisuudella.Alkiolaisuuden autuutta julistaessaan tämä keskustan tosiasiallinen kiusankappale on niin autuas, että enkelit kauluksesta kurkkivat.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.