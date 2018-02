Venäjällä puhutaan jo ”Naton Schengenistä” – Jussi Niinistö IS:lle: ”Saa puhua mitä haluaa, hanke on tärkeä Suomelle”

Kotimaa

Suomen näkökulmasta tämä on erittäin tärkeä yhteistyö. Se parantaa puolustuskykyämme, mahdollistaa harjoitustoiminnan pienemmällä byrokratialla ja parantaa myös huoltovarmuutta.

unionin ja Naton uusi yhteistyöhanke kantaa suomeksi nimeä sotilaallinen liikkuvuus (Military Mobility), vaikka alkujaan sitä kutsuttiin työnimellä sotilaallinen Schengen (Military Schengen).Kyse on käytännössä siitä, että ryhmä Euroopan maita on sopimassa erilaisista tavoista, joilla mahdollistetaan joukkojen helpompi ja nopeampi liikuttelu maasta toiseen sekä rauhan että sotilaallisen konfliktin aikana.Tarkoitus on purkaa lainsäädännöllisiä esteitä ja byrokratiaa, jotka ovat vaikeuttaneet esimerkiksi sotaharjoitusten järjestelyitä. Eri maiden infrastruktuuria pyritään parantamaan niin, että tiet, rautatiet ja sillat kestävät raskaankin kaluston kulkemisen.– Euroopassa on havahduttu nyt siihen, että esimerkiksi Hollannissa on tehty siltoja, jotka eivät kestä heidän omia taistelupanssarivaunujaan, Müncheniin torstaina saapunut puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) sanoi IS:lle.– Kylmän sodan jälkeen ehdittiin elää niin pitkään rauhallista aikaa, että tällaiset asiat olivat päässeet unohtumaan monessa Euroopan maassa. Suomessa asiat ovat tosin kokolailla hyvin teiden ja siltojen suhteen.kertoi itse havahtuneensa vastikään Suomessa toisenlaiseen herpaantumiseen. Hänen mukaansa liikenne- ja viestintäministeriössä oli aiemmin yhteysupseeri varmistamassa puolustuksen tarpeiden toteutumisen lainsäädännössä, mutta ei ole enää.– Joudumme kiinnittämään huomiota jatkossa siihen, että tieto kulkee eri hallinnonalojen välillä.Hollannin vetämässä sotilaallisen liikkuvuuden hankkeessa on mukana yhteensä 25 maata. Naton heinäkuisessa huippukokouksessa sotilaallinen liikkuvuus tulee olemaan yksi pääteemoista.yhteistyöhanke on nimetty Naton projektiksi ja siitä puhutaan Venäjän mediassa nimellä Naton sotilaallinen Schengen.– No, sitä saa puhua mitä haluaa. Suomen näkökulmasta tämä on erittäin tärkeä yhteistyö. Se parantaa puolustuskykyämme, mahdollistaa harjoitustoiminnan pienemmällä byrokratialla ja parantaa myös huoltovarmuutta, Niinistö sanoi.Niinistön mukaan sotilaallisesta liikkuvuudesta ”ei kannata rakentaa mediassa samanlaista olkiukkoa kuin isäntämaasopimuksesta tehtiin”.– Suomi päättää aina itse, keitä Suomeen tulee. Kaikki on aina kansallisessa päätäntävallassa.