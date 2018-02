Kotimaa

Teollisuushalli ilmiliekeissä Kuhmoisissa – rakennus palanee maan tasalle

Kaasupullot räjähtelivät palavassa hallissa, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi ole tullut.

Keski-Suomessa Kuhmoisissa palaa 700 neliön teollisuushalli, kertoo pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä, mutta henkilövahinkoja ei ole tullut. Päivystävä päällikkö arvioi, että sammutustyöt kestävät puoleen päivään asti ja rakennus palaa maan tasalle.



Tulipalon aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat merkittävät, koska hallissa on säilytetty ajoneuvoja ja palossa on tuhoutunut trukki, kaksi kuorma-autoa ja yksi kuormaaja. Sisällä oli myös kaasupulloja, jotka räjähtelivät.



Palo on kuitenkin saatu hallintaan, eikä leviämisvaaraa ole.



Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kolmen aikaan yöllä.