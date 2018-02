Kotimaa

ISTV juuri nyt: Kiinalaisen uudenvuoden juhlinta Helsingissä huipentuu näyttävään ilotulitukseen!

Helsingin Kiinalaisen Uudenvuoden juhlaa vietetään tänään Helsingin Keskuskadulla ja Rautatientorin Jääpuistossa.Ohjelmassa huipentuu noin kello 20.20 järjestettävään näyttävään ilotulitukseen, jonka ISTV välittää Sanomatalon kattokameran kautta.Vuosi 2018 on koiran vuosi.Tapahtuman järjestävät Helsingin ja Pekingin kaupungit, ja ohjelmassa on ollut muun muassa leijona- ja lohikäärmetansseja sekä kiinalaisten taitelijaryhmien esityksiä.Helsingin Kiinalaisen uudenvuoden tapahtumaa on vietetty Helsingin keskustassa vuodesta 2007 lähtien.