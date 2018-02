Kotimaa

Kuolema Ugandassa: Liikemiehen ruumis lähetetty Suomeen – näin tutkinta voi kotimaassa edetä

Suomalainen 41-vuotias liikemies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Ugandan pääkaupungista 5. helmikuuta. Nyt on varmistunut, että kuolemaa tutkitaan henkirikoksena.

Mies oli Ugandassa markkinoimassa Patrian aseita. Matkaseurueeseen kuului myös ex-ministeri Suvi Lindén.

Lindén ei ole vastannut haastattelupyyntöihin. Facebook-sivullaan hän kertoi olleensa Ugandassa tietoyhteiskunnan edistämistä koskevissa asioissa, ei Patrian asialla. Lindén viittasi rooliinsa YK:n laajakaistakomission erityislähettiläänä.

YK:n mukaan Lindén ei ollut Ugandassa heidän virallisissa tehtävissään.

Ugandassa

